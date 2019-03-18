Акция направлена на проведение договорной кампании по организации работы студенческих отрядов и формирование баз данных желающих трудоустроиться в свободное от учебы время.

Мероприятия будут проводиться еженедельно с марта по июнь в штабах трудовых дел первичных организаций БРСМ учреждений высшего, среднего специального и профессионально-технического образования, а также с марта по июль в территориальных штабах студотрядов.

Подобное мероприятие, в рамках акции «Выбираем студотряд», уже прошло в Смолевичском государственном аграрно-техническом профессиональном лицее. Первый секретарь районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Каролина Горощик провела мероприятие под слоганом «Труд крут», где проинформировала учащихся учреждения образования, как потенциальных участников студотрядовского движения, о возможностях трудоустройства в период третьего трудового семестра.

Как рассказала Каролина Александровна, в самом трудовом семестре состоятся трудовые акции «Труд крут!», спортивные соревнования, творческие конкурсы и многое другое.

Заполнить анкету сегодня можно в районном комитете по адресу: г.Смолевичи, ул.Первомайская 1а, каб. 38, или прислать ее на электронный адрес: srk-brsm@tut.by.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.