БРАКОСОЧЕТАНИЯ

За прошедший период в районе зарегистрировано пять браков. Четыре — в Смолевичском отделе загс, один — в Плисском сельисполкоме.

Впервые вступили в брак Дмитрий Школьский и Галина Кузьма.

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

За истекший период в районе зарегистрировано 10 рождений детей

В Драчковском сельисполкоме Игорь и Дарья Герасимчики из д.Дехань зарегистрировали рождение первого ребенка в семье, дочери Ксении.

Анатолий и Ольга Тимофеевы зарегистрировали рождение первого ребенка, дочери Дарьи, в Озерицко-Слободском сельисполкоме.

В Плисском сельисполкоме рождение дочери Оливии, первого ребенка в семье, зарегистрировали Назар и Маргарита Атаэкгаевы из пос.Октябрьский.

В Усяжском сельисполкоме рождение дочери Златы, четвертого ребенка в семье, зарегистрировали Дмитрий и Алеся Бондаренко из аг. Юрьево.

В Смолевичском отделе загс Константин и Дарья Прохоренко зарегистрировали рождение первенца, дочери Веры;

Денис и Люсьена Кудины зарегистрировали рождение первого ребенка, дочери Каролины;

рождение первенца, сына Павла, зарегистрировали Сергей и Кристина Белейчики;

Павел и Анастасия Кулинковичи зарегистрировали рождение третьего ребенка в семье, сына Ярослава.

УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ

В районе за минувшую неделю зарегистрировано 29 смертей.

Одиннадцать смертей зарегистрировал Смолевичский отдел загс, пять — Драчковский сельисполком, четыре — Жодинский и Усяжский сельисполкомы, по две — Озерицко-Слободской и Плисский сельисполкомы. Один человек ушел из жизни в Пекалинском сельсовете.

Зеленоборским, Заболотским, Курганским сельисполкомами смерти не регистрировались.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).