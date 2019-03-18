БРАКОСОЧЕТАНИЯ
За прошедший период в районе зарегистрировано пять браков. Четыре — в Смолевичском отделе загс, один — в Плисском сельисполкоме.
Впервые вступили в брак Дмитрий Школьский и Галина Кузьма.
ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
За истекший период в районе зарегистрировано 10 рождений детей
В Драчковском сельисполкоме Игорь и Дарья Герасимчики из д.Дехань зарегистрировали рождение первого ребенка в семье, дочери Ксении.
Анатолий и Ольга Тимофеевы зарегистрировали рождение первого ребенка, дочери Дарьи, в Озерицко-Слободском сельисполкоме.
В Плисском сельисполкоме рождение дочери Оливии, первого ребенка в семье, зарегистрировали Назар и Маргарита Атаэкгаевы из пос.Октябрьский.
В Усяжском сельисполкоме рождение дочери Златы, четвертого ребенка в семье, зарегистрировали Дмитрий и Алеся Бондаренко из аг. Юрьево.
В Смолевичском отделе загс Константин и Дарья Прохоренко зарегистрировали рождение первенца, дочери Веры;
Денис и Люсьена Кудины зарегистрировали рождение первого ребенка, дочери Каролины;
рождение первенца, сына Павла, зарегистрировали Сергей и Кристина Белейчики;
Павел и Анастасия Кулинковичи зарегистрировали рождение третьего ребенка в семье, сына Ярослава.
УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ
В районе за минувшую неделю зарегистрировано 29 смертей.
Одиннадцать смертей зарегистрировал Смолевичский отдел загс, пять — Драчковский сельисполком, четыре — Жодинский и Усяжский сельисполкомы, по две — Озерицко-Слободской и Плисский сельисполкомы. Один человек ушел из жизни в Пекалинском сельсовете.
Зеленоборским, Заболотским, Курганским сельисполкомами смерти не регистрировались.
Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.
(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).