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Новые зеленые зоны появятся в Барановичах во время месячника по благоустройству

19.03.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Барановичах стартовал месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территории города. Трудовая акция продлится до 30 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в городском ЖКХ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64458.php

Новые зеленые зоны появятся в Барановичах во время месячника по благоустройству

В порядок после зимы будут приведены городские улицы и дворы, скверы и парки, места массового отдыха у воды, воинские захоронения и мемориалы. Запланировано выполнить 2,8 тыс. кв.м ямочного ремонта дорог, а также грейдирование гравийных улиц. Представители субъектов хозяйствования, трудовые коллективы учреждений и организаций очистят от мусора закрепленные территории.

Во время месячника особый акцент делается на озеленении города. Значительная часть насаждений появится на дворовых территориях, будут обустроены новые рекреационные зоны. В частности, в микрорайоне Боровки заложат парк семейных деревьев, участники акции высадят 20 саженцев красного дуба. В военном городке, в границах улиц Заслонова и Рокоссовского, в апреле обустроят аллею Авиаторов. На пустующем ранее участке посадят каштаны, черемуху, хвойные и цветущие декоративные кустарники. Планируется, что новый сквер украсит и улицу Бадака. Там высадят 300 берез и 200 сосен. Всего в течение года в Барановичах намечено высадить около 1,6 тыс. деревьев и более 3 тыс. кустарников.

В горисполкоме пригласили местных жителей принять активное участие в месячнике, чтобы как можно больше людей могли внести свой вклад в благоустройство родного города.

 
 
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  В Барановичах стартовал месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территории города. Трудовая акция продлится до 30 апреля, сообщили...
 
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