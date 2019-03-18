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Проект постановления: Как владельцы участков будут платить за подключение воды и канализации

19.03.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Проект постановления Совета министров о порядке возмещения затрат эксплуатирующих организаций на строительство сетей водопровода и канализации и расчета размера платы за присоединение к ним вынесен на общественное обсуждение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64456.php

Проект постановления: Как владельцы участков будут платить за подключение воды и канализации

О том, что подключение к водопроводу и канализации будет платным стало понятно после подписания указа № 488 «О строительстве сетей водоснабжения, водоотведения (канализации)». В нем говорится, что строительство водопроводных и канализационных сетей в районах индивидуальной жилой застройки будет производиться как за счет средств организаций ЖКХ, так и за счет средств собственников жилья.

На Совмин была возложена обязанность разработать постановление, в котором бы прописывался порядок и размер возмещения населением за строительство сетей водоснабжения и канализации.

Возмещать затраты эксплуатирующих организаций на строительство сетей предлагается после их приемки в эксплуатацию. Оплачивать можно поэтапно (с первоначальным взносом в размере 10% стоимости строительства) либо единовременно.

Возмещение затрат на строительство сетей не производится при подключении к сетям, принятым в эксплуатацию до вступления в силу постановления.

Размер платы за присоединение к сетям определяется облисполкомами и Минским горисполкомом по районам (кварталам) индивидуальной жилой застройки в месячный срок после приема сетей в эксплуатацию и рассчитывается по следующей формуле:

Рп = Фз / N,

где Рп — размер платы за присоединение к сетям;

Фз — фактические затраты на строительство сетей;

N — общее количество собственников объектов недвижимости в существующем районе (квартале) индивидуальной жилой застройки.

При присоединении новых потребителей к сетям, построенным полностью или частично за счет средств собственников объектов недвижимости (кооператива), их затраты будут возмещаться собственниками вновь присоединяемых объектов недвижимости. Для расчета размера возмещения затрат местные исполнительные и распорядительные органы запрашивают документы, подтверждающие фактические затраты на строительство сетей.

Размер возмещения затрат рассчитывается по следующей формуле:

Рз = Фз * К / N,

где Рз — размер возмещения затрат;

Фз — фактические затраты, определяемые на основании документов;

К — индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ;

N — общее количество собственников объектов недвижимости, расположенных в существующем районе индивидуальной застройки.

Сумма выплаты вновь присоединяемого собственника объекта недвижимости, участвовавшего на равнодолевой основе в финансировании строительства сетей, определяется по формуле:

Св = Рз / n,

где Св — сумма выплаты собственнику объекта недвижимости;

Рз — размер возмещения затрат;

n — количество собственников объектов недвижимости, участвовавших в финансировании строительства сетей в равных долях.

В случае если собственники объектов недвижимости участвовали в финансировании строительства сетей не в равных долях, сумма выплаты определяется пропорционально доле каждого собственника объекта недвижимости.

Размер и сроки возмещения затрат включается эксплуатирующими организациями в технические условия на присоединение к системам водоснабжения и (или) водоотведения.

При присоединении к сетям, построенным собственниками объектов недвижимости за счет собственных средств или с их долевым участием и переданным в коммунальную собственность до вступления в силу настоящего Положения, возмещение затрат осуществляется этим собственникам по решению районных, городских исполнительных комитетов, местных администраций районов в городах.

При отсутствии документов, подтверждающих затраты, размер возмещения затрат не рассчитывается.

Организатор общественного обсуждения — Министерство ЖКХ. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 18 по 28 марта на электронный адрес: ukx@mjkx.gov.by

 
 
Ссылка на источник 24
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  Проект постановления Совета министров о порядке возмещения затрат эксплуатирующих организаций на строительство сетей водопровода и канализации и расчета...
 
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