|
Проект постановления: Как владельцы участков будут платить за подключение воды и канализации
19.03.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Проект постановления Совета министров о порядке возмещения затрат эксплуатирующих организаций на строительство сетей водопровода и канализации и расчета размера платы за присоединение к ним вынесен на
О том, что подключение к водопроводу и канализации будет
На Совмин была возложена обязанность разработать постановление, в котором бы прописывался порядок и размер возмещения населением за строительство сетей водоснабжения и канализации.
Возмещать затраты эксплуатирующих организаций на строительство сетей предлагается после их приемки в эксплуатацию. Оплачивать можно поэтапно (с первоначальным взносом в размере 10% стоимости строительства) либо единовременно.
Возмещение затрат на строительство сетей не производится при подключении к сетям, принятым в эксплуатацию до вступления в силу постановления.
Размер платы за присоединение к сетям определяется облисполкомами и Минским горисполкомом по районам (кварталам) индивидуальной жилой застройки в месячный срок после приема сетей в эксплуатацию и рассчитывается по следующей формуле:
При присоединении новых потребителей к сетям, построенным полностью или частично за счет средств собственников объектов недвижимости (кооператива), их затраты будут возмещаться собственниками вновь присоединяемых объектов недвижимости. Для расчета размера возмещения затрат местные исполнительные и распорядительные органы запрашивают документы, подтверждающие фактические затраты на строительство сетей.
Размер возмещения затрат рассчитывается по следующей формуле:
Сумма выплаты вновь присоединяемого собственника объекта недвижимости, участвовавшего на равнодолевой основе в финансировании строительства сетей, определяется по формуле:
В случае если собственники объектов недвижимости участвовали в финансировании строительства сетей не в равных долях, сумма выплаты определяется пропорционально доле каждого собственника объекта недвижимости.
Размер и сроки возмещения затрат включается эксплуатирующими организациями в технические условия на присоединение к системам водоснабжения и (или) водоотведения.
При присоединении к сетям, построенным собственниками объектов недвижимости за счет собственных средств или с их долевым участием и переданным в коммунальную собственность до вступления в силу настоящего Положения, возмещение затрат осуществляется этим собственникам по решению районных, городских исполнительных комитетов, местных администраций районов в городах.
При отсутствии документов, подтверждающих затраты, размер возмещения затрат не рассчитывается.
Организатор общественного обсуждения — Министерство ЖКХ. Свои замечания и предложения можно высказать в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект постановления Совета министров о порядке возмещения затрат эксплуатирующих организаций на строительство сетей водопровода и канализации и расчета...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)