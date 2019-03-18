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Входят ли личные вещи и алкоголь в нормы беспошлинного ввоза товаров и как ввозить шины? Ответы ГТК

19.03.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Включают ли алкоголь в нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования? Входят ли личные вещи в эти лимиты? По каким правилам теперь можно ввозить шины для машин? На эти и другие вопросы по нормам беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, которые пришли на прямую линию, ответили специалисты ГТК.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64453.php

Входят ли личные вещи и алкоголь в нормы беспошлинного ввоза товаров и как ввозить шины? Ответы ГТК

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

С 1 января 2019 года белорусы, путешествующие наземным транспортом, могут привозить товаров на 500 евро и по весу до 25 килограммов. До изменений лимиты составляли 1500 евро и 50 килограммов. При пересечении границы авиатранспортом лимиты на товары остались прежними — на сумму до 10 000 евро и весом не более 50 килограмм, независимо от количества поездок за рубеж.

Включают ли алкоголь в нормы беспошлинного ввоза товаров?

Вопрос: Входит ли алкоголь (3 литра) в общий разрешенный вес 25 кг при въезде на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Беларусь реже одного раза в 3 календарных месяца?

Ответ: В установленные нормы беспошлинного ввоза товаров не включаются стоимость и вес алкогольных напитков, ввозимых в багаже физическим лицом. Таким образом, вы можете ввезти беспошлинно товары общей стоимостью не более 500 евро и (или) общим весом не более 25 кг и алкогольные напитки в количестве не более 3 литров.

Входят ли личные вещи в нормы?

Вопрос: Иногда я езжу за границу, в частности в Германию, там проживает моя дочь с мужем. Учитываются ли в общем весе багажа при пересечении границы личные вещи для отдыха, чемодан, продукты? К примеру, зонтик, вода, бутерброды, фрукты, лекарства, салфетки.

Ответ: Приложением к указу президента Республики Беларусь от 21 июля 2014 г. № 360 «О перемещении товаров для личного пользования» определен перечень бывших в употреблении товаров, необходимых в пути следования и месте назначения, на которые не распространяются нормы беспошлинного ввоза (предметы личной гигиены, одежда, обувь, мобильные телефоны, планшеты, лекарственные средства, продукты питания, необходимые физическому лицу по медицинским показаниям, сумки, сумочки, чемоданы и т.п.).

Вес и стоимость необходимых в пути следования и месте назначения бывших в употреблении товаров не принимаются во внимание при определении должностным лицом таможни беспошлинной нормы ввоза товаров.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64453.php

Входят ли личные вещи и алкоголь в нормы беспошлинного ввоза товаров и как ввозить шины? Ответы ГТК

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Почему нельзя ввозить ингаляторы как товар для личного пользования?

Вопрос: Почему нельзя провозить ингалятор для домашнего использования?

Ответ: Медицинское оборудование «ингалятор» не может быть ввезено вами в качестве товара для личного пользования, за исключением случаев, когда такое оборудование необходимо для использования в пути следования либо имеются медицинские показания для его применения (в таком случае необходимо наличие документа, выданного в соответствии с законодательством Республики Беларусь и подтверждающего обоснованность использования его в медицинских целях).

По каким правилам теперь ввозят шины для машин?

Вопрос: Как по новым правилам провозить автомобильные шины. Например, еду из Польши на личном авто с супругой, везу комплект летних шин (~35 кг).

Ответ: Ввоз комплекта шин к автомобилю в качестве товара для личного пользования разрешается 1 раз в 2 календарных года физическим лицом, имеющим в собственности автомобиль, что подтверждается техническим паспортом.

При превышении установленных норм ввоза (25 кг и 500 евро при въезде реже 1 раза в 3 месяца, 300 евро и 20 кг при въезде чаще 1 раза в 3 месяца) в отношении ввозимых шин подлежит уплате таможенная пошлина в размере 30% от их таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм ввоза.

Выехал из страны на поезде, вернулся на самолете. Как при следующей поездке будут учитываться лимиты?

Вопрос: С 1 января 2019 года лимит на ввозимые товары из-за границы составляет 500 евро и 25 кг. Это действует при пересечении границы наземным транспортом реже чем раз в 3 месяца. Пересечения границы воздушным путем не учитываются. В последний раз я пересекал границу наземным путем из Вильнюса 25 ноября 2018 года. Однако 25 декабря 2018 года я поездом из Беларуси выезжал в Украину, а обратно вернулся самолетом. Получается, что я не пользовался лимитом ввоза наземным путем. Собственно сам вопрос: с какого числа следует считать 3-й месяц, чтобы действовал лимит 500 евро? С 25 ноября или с 25 декабря?

Ответ: В связи со вступлением в силу новой редакции указа президента Республики Беларусь от 21 июля 2014 г. № 360 «О перемещении товаров для личного пользования» въезды до 1 января 2019 года не учитываются, а при первом въезде физического лица наземным транспортом с 1 января 2019 года действует норма беспошлинного ввоза 500 евро и 25 кг.

 
 
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  Включают ли алкоголь в нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования? Входят ли личные вещи в эти лимиты? По каким правилам теперь можно ввозить шины...
 
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