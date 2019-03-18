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Эксцентричную комедию Задорнова покажут в Минске. Кстати, в главной роли сыграет Балуев
Комедия
В спектакле с тонким юмором и ярким гротеском рассказывается история семьи, чья супружеская лодка находится на грани краха. Жена готовилась к встрече 20-летия совместной жизни с мужем. Однако внезапно к ней является молодая девушка, которая говорит, что она уже два года является его любовницей, всячески хвалит его и, в конце концов, выражает желание купить мужа…
Мужественный Александр Балуев, харизматичная Лидия Вележева и обаятельная Светлана Бельская подарят зрителям вечер, полный приключений и вечных ценностей. В спектакле «Муж в рассрочку» нет пошлости и цинизма, зато в изобилии — трепетная грусть, светлая ностальгия и добрая ирония.
Режиссер: Александр Балуев.
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16 марта в приложении «Афиша TUT.BY»
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Комедия «Муж в рассрочку» поставлена Александром Балуевым по пьесе сатирика Михаила Задорнова «Последняя попытка» в 2019 году. Увидеть ее в столице можно 7 апреля в...
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