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Эксцентричную комедию Задорнова покажут в Минске. Кстати, в главной роли сыграет Балуев

19.03.2019 10:30 — Разное | Tut.by  
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Комедия «Муж в рассрочку» поставлена Александром Балуевым по пьесе сатирика Михаила Задорнова «Последняя попытка» в 2019 году. Увидеть ее в столице можно 7 апреля в КЗ Минск.


Фото предоставлено организаторами

В спектакле с тонким юмором и ярким гротеском рассказывается история семьи, чья супружеская лодка находится на грани краха. Жена готовилась к встрече 20-летия совместной жизни с мужем. Однако внезапно к ней является молодая девушка, которая говорит, что она уже два года является его любовницей, всячески хвалит его и, в конце концов, выражает желание купить мужа…

Мужественный Александр Балуев, харизматичная Лидия Вележева и обаятельная Светлана Бельская подарят зрителям вечер, полный приключений и вечных ценностей. В спектакле «Муж в рассрочку» нет пошлости и цинизма, зато в изобилии — трепетная грусть, светлая ностальгия и добрая ирония.


Фото предоставлено организаторами

Режиссер: Александр Балуев.
Композитор: Глеб Матвейчук.
Актеры: Александр Балуев, Лидия Вележева, Светлана Бельская.

Когда: 7 апреля, 19.00.

Где: .

Сколько: 20 — 150 рублей.

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16 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт Григория Лепса, который пройдет 22 марта в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены как раз 22 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Комедия «Муж в рассрочку» поставлена Александром Балуевым по пьесе сатирика Михаила Задорнова «Последняя попытка» в 2019 году. Увидеть ее в столице можно 7 апреля в...
 
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