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Досрочно стал известен победитель регулярного чемпионата НХЛ

19.03.2019 10:25 — Разное | Tut.by  
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«Тампа» обыграла «Аризону» и впервые в своей истории завоевала Президентский кубок, сообщает официальный сайт НХЛ.


Фото: nhl.com/ru

Из других итогов очередного игрового вечера в НХЛ отетим еще некоторые. Патрик Кейн во второй раз в карьере набрал 100 очков за сезон, а новичок «Ванкувера» Элиас Петтерссон побил рекорд Павла Буре. «Лос-Анджелес» официально лишился шансов на выход в плей-офф, а «Сан-Хосе» не использовал третью попытку забронировать себе в нем место.

«Тампа» — «Аризона» — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

«Тампа» (56−13−4) обеспечила себе первое место в Атлантическом дивизионе, Восточной конференции и Президентский кубок за девять игр до окончания регулярного чемпионата (быстрее — за 71 игру — это делал только «Детройт» в сезоне 1995−96). «Лайтнинг» продлили победную серию до пяти встреч и будут иметь преимущество домашнего льда на протяжении всего плей-офф. «Тампа» впервые в истории стала чемпионом регулярного сезона.

Одну из шайб «Лайтнинг» забросил Стивен Стэмкос, для которого она стала 384-й в карьере. Благодаря этому он вышел на первое место в клубной истории, обойдя Венсана Лекавалье.

— Трофеи выигрывать сложно, правда сложно, — сказал тренер «Тампы» Джон Купер. — И когда тебе это удается, надо этим гордиться. Да, в первую очередь НХЛ — это про Кубок Стэнли, который кто-то поднимает над головой каждый июнь. Но также есть 82 матча, которые этому предшествуют, и многие команды в лиге никогда этот приз не выигрывали.

«Аризона» (36−31−6) открыла счет в первом периоде после броска Клейтона Келлера. «Тампа» сравняла менее чем через две минуты после броска Стэмкоса, а в третьем периоде забила трижды: Виктор Хедман вывел хозяев вперед через 44 секунды после перерыва, а на последней минуте Янни Гурд забил два гола в пустые ворота в меньшинстве. Во втором случае ассистентом выступил голкипер Андрей Василевский, сделавший 28 сэйвов и ставший второй звездой матча. Василевский, также отметившийся третьей голевой передачей в сезоне, одержал 35-ю победу и сравнялся на первом месте в лиге с Марком-Андре Флери из «Вегаса».

«Койотиз» остались на месте второй «уайлд-кард» Западной конференции и на одно очко опережают «Миннесоту».

«Чикаго» — «Ванкувер» — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

«Чикаго» (32−30−10) не смог продлить победную серию до четырех матчей, но набрал одно очко и за счет поражения «Аризоны» на расстояние четырех очков приблизился к зоне плей-офф. «Ванкувер» (31−32−10) победил во второй раз подряд благодаря голу Бо Хорвата на 16-й секунде овертайма и отстает от «Блэкхокс» на два балла при одной лишней проведенной игре.

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн отметился двумя передачами и второй раз в карьере достиг рубежа в 100 очков.

Джонатан Тэйвз открыл счет в первом периоде. Во втором «Кэнакс» вышли вперед после голов Александра Эдлера и Маркуса Гранлунда. «Чикаго» отвоевал одно очко за 3.13 до конца третьего периода благодаря голу Эрика Густафссона.

Нападающий «Кэнакс» Элиас Петтерссон отметился одной передачей и набрал 61-е очко в сезоне, установив новый клубный рекорд по результативности среди новичков. Ранее он принадлежал Павлу Буре и Ивану Глинке.

— Для меня это многое значит, — сказал Петтерссон. — Я очень этим горжусь, но сейчас фокусируюсь только на ближайшей игре. Конечно, я очень рад рекорду.

«Лос-Анджелес» — «Виннипег» — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Гол и передача Кайла Коннора принесли «Виннипегу» (43−25−4) третью победу подряд и до трех очков увеличили преимущество над «Нэшвиллом» в борьбе за первое место Центрального дивизиона. Также у «Джетс» голами отметились Тайлер Майерс и Кевин Хэйз, а вратарю Лорану Броссуа оказалось достаточно сделать 15 сэйвов.

«Лос-Анджелес» (25−39−8) потерпел 16-е поражение в последних 18 матчах и официально лишился шансов на выход в плей-офф. По шайбе у «Кингз» забросили Дастин Браун и Шон Уокер, а голкипер Джек Кэмпбелл сделал 25 сэйвов. Нападающий Илья Ковальчук вернулся в состав «Лос-Анджелеса» и отметился одной передачей, набрав первое очко за шесть матчей. Во втором и третьем периодах в течение 19:27 минут «Лос-Анджелес» не нанес ни одного броска в створ.

«Сан-Хосе» — «Вегас» — 3:7 (2:3, 0:1, 1:3)

Гол и три передачи Райли Смита, а также 4 (2+2) очка Джонатана Маршессо помогли «Вегасу» (41−27−5) одержать девятую победу в последних 10 матчах и на расстояние семи очков приблизиться к «Шаркс» в борьбе за второе место Тихоокеанского дивизиона. «Сан-Хосе» (43−22−8) остался в одном очке от «Калгари» и не воспользовался уже третьей возможностью забронировать себе место в плей-офф. В субботу «Шаркс» проиграли «Нэшвиллу» (2:4), а в четверг с тем же счетом уступили «Флориде». Все три игры они проводили дома.

Также голами у «Вегаса» отметились Уильям Карлссон, Марк Стоун, Пол Штясны и Коди Икин, а в воротах вместо травмированного Марка-Андре Флери сыграл Малкольм Суббан, сделавший 36 сэйвов.

У «Сан-Хосе» дубль оформил Логан Кутюр, забивший 25-й гол в сезоне и набравший 500-е очко в НХЛ. Вратарь Мартин Джонс пропустил три шайбы с 11 бросков и на 13-й минуте первого периода был заменен на Аарона Делла, который сделал 27 сэйвов. «Шаркс» играли без капитана Джо Павелски, выбывшего из-за травмы.



Фото: nhl.com/ru
 
 
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«Тампа» обыграла «Аризону» и впервые в своей истории завоевала Президентский кубок.
 
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