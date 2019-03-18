В районе становится все больше онлайн-преступлений

Когда дом остался без присмотра

Одна большая проблема домиков, используемых жителями района как дачи, – это их незащищенность от преступников. Не спасают ни надежные замки, ни высокие заборы. А что уж говорить о ценностях, оставленных прямо во дворе? Так, в период с 4 по 11 марта с одного из дворов в д.Мыкшицы были похищены 11 туй. Лицо, совершившее преступление, не установлено. Уголовное дело возбуждено на основании ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Украл у сожительницы

Уголовное дело возбуждено на основании ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении ранее неоднократно судимого жителя аг.Каменюки. Мужчина похитил у сожительницы, проживающей в Каменце, 50 долларов США и кольцо из металла желтого цвета. Драгоценность преступник продал в Бресте, а деньги потратил на спиртное. Кольцо в последующем было изъято сотрудниками милиции.

Будьте бдительны

Жительница Дмитровичей в ходе онлайн-переписки с другом предоставила номер своей платежной банковской карты и персональный код. Якобы у друга карта была неисправна, и срочно нужно было получить деньги… Потерпевшая, ничего не подозревая, написала номер карты. Однако перезвонить на мобильник товарищу не догадалась. Как оказалось, неустановленный преступник воспользовался сначала социальной страничкой друга жительницы Дмитровичей, а после ее доверчивостью и похитил с карт-счета женщины 142 рубля 48 копеек. Уголовное дело возбуждено на основании ч.2 ст.212 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Без денег и покупки…

К жительнице Беловежского на социальную страничку в друзья напросились неизвестные лица, а затем прислали фотографии красивых недорогих вещей. Женщина, не долго думая, решила совершить покупку через интернет: заказала себе симпатичное пальто и брючный костюм. Деньги перечислила на электронный кошелек платежной системы «КИВИ» еще до получения покупки. Товар доверчивой жительнице района, естественно, не выслал, а личность продавца пока не установлена, т. к. после перевода денег страничка мошенников была удалена. Уголовное дело возбуждено на основании ч.1 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Анна СОВПЕЛЬ,

по материалам РОСК