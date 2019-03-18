Спасателям – сюда

Учусь в выпускном классе и мечтаю стать пожарным. Где можно подробнее узнать о том, как проходит вступительная кампания в высшее учебное заведение МЧС?

Алексей.

В райотделе МЧС сообщили, что получить ответ на вопрос молодому человеку можно, посетив Университет гражданской защиты МЧС Беларуси 23 марта. Там пройдет День открытых дверей.

Будущих спасателей ждут по адресу: г.Минск, ул.Машиностроителей, 25.

Начало мероприятия в 11.00, регистрация с 10.30.