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Спасателям – сюда

19.03.2019 10:10 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Учусь в выпускном классе и мечтаю стать пожарным. Где можно подробнее узнать о том, как проходит вступительная кампания в высшее учебное заведение МЧС?

Алексей.

В райотделе МЧС сообщили, что получить ответ на вопрос молодому человеку можно, посетив Университет гражданской защиты МЧС Беларуси 23 марта. Там пройдет День открытых дверей.

Будущих спасателей ждут по адресу: г.Минск, ул.Машиностроителей, 25.

Начало мероприятия в 11.00, регистрация с 10.30.

 
Теги: Минск
 
 
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Учусь в выпускном классе и мечтаю стать пожарным. Где можно подробнее узнать о том, как проходит вступительная кампания в... Сообщение Спасателям – сюда появились...
 
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