А рыбак рыбака находит в «НК»!

В районке в эту субботу появится новая рубрика «Спроси у рыбака». Куда идти ловить рыбу весной, что брать с собой в качестве наживки и как определить место для рыбалки? И нужно ли прикармливать речных обитателей ранней весной?

Только эксклюзивные советы от «рыбачащих»!

Об этом и многом другом – подробнее в субботнем номере «НК».