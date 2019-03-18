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А рыбак рыбака находит в «НК»!
19.03.2019 10:07 — Разное | Навiны Камянеччыны
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В районке в эту субботу появится новая рубрика «Спроси у рыбака». Куда идти ловить рыбу весной, что брать с собой в качестве наживки и как определить место для рыбалки? И нужно ли прикармливать речных обитателей ранней весной?
Только эксклюзивные советы от «рыбачащих»!
Об этом и многом другом – подробнее в субботнем номере «НК».
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В районке в эту субботу появится новая рубрика «Спроси у рыбака». Куда идти ловить рыбу весной, что брать с... Сообщение А рыбак рыбака находит в «НК»! появились...
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