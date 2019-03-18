Список девяти. Существует ли «проклятие «Последнего героя»?

Внезапный уход из жизни певицы Юлии Началовой вызвал в социальных сетях новую волну разговоров о так называемом «проклятии „Последнего героя“». Многие из тех, кто участвовал в экстремальном шоу либо имел отношение к его созданию, рано ушли из жизни.

Телевизионное реалити-шоу, участники которого должны выжить на необитаемом острове, выходило в эфир более чем в 60 странах мира. Первый сезон российского проекта под названием «Последний герой» стартовал в 2001 году. Всего с 2001 по 2009 годы вышли в эфир шесть сезонов шоу, в которых участвовали как звезды кино и музыки, так и обычные россияне. В марте 2019 года проект был перезапущен телеканалом «ТВ-3» с участием актеров и экстрасенсов. Во время съемок шоу с участниками происходило много всего, но случаев гибели на «Последнем герое» не было. Однако за пределами съемочной площадки проекта тех, кто причастен к нему, преследует настоящий рок.

Сергей Супонев

Ведущий программ «Звездный час» и «Зов джунглей», руководитель дирекции детских и развлекательных программ ОРТ Сергей Супонев считается тем человеком, который придумал название для российской версии экстремального реалити-шоу: «Последний герой».

Самый затратный на тот момент проект на отечественном телевидении собирал у экранов огромную зрительскую аудиторию.

Показ шоу был в самом разгаре, когда Супонев трагически погиб. 8 декабря 2001 года 38-летний телеведущий во время езды по льду Волги на снегоходе не справился с управлением и врезался в частично скрытые подо льдом деревянные мостки речной пристани. В результате аварии он получил смертельные травмы.

Сергей Бодров-младший

Актер, киносценарист и режиссер Сергей Бодров-младший был на пике своей популярности, когда получил предложение стать ведущим первого сезона «Последнего героя». То, что шоу стало чрезвычайно успешным, во многом было заслугой Бодрова. В октябре 2002 года на экраны вышел второй сезон «Последнего героя», ведущим которого стал актер Дмитрий Певцов.

Сергея Бодрова к тому времени уже не было в живых. В июле 2002 года он приступил к съёмкам фильма, получившего название «Связной». В сентябре съёмочная группа прилетела на Кавказ. 20 сентября 2002 года съемки проходили в Кармадонском ущелье. Вечером, когда команда Бодрова возвращалась во Владикавказ, начался сход ледника Колка. Стартовав в 20 часов 08 минут, он стремительно продвинулся почти на 20 км по долине реки Геналдон со скоростью 150-200 км/ч, разрушив строения, базы отдыха, линии электропередач.

Впоследствии удалось найти тела двух десятков погибших. Более 100 человек, в том числе 42 члена группы Сергея Бодрова, пропали без вести. Все они были погребены под слоем льда, грязи и камней толщиной в несколько десятков метров.

Сергею Бодрову-младшему было 30 лет.

Яна Волкова

Победительница четвертого сезона «Последнего героя» Яна Волкова признавалась, что стала рваться на шоу, увидев первые серии первого сезона. Однако отбор ко второму сезону она не прошла, а в третий набирали звезд. Но женщина не сдалась и добилась своей цели, получив место в четвертом сезоне, который вышел на экраны осенью 2003 года.

Про таких, как Яна, иногда говорят: «Женщина с трудной судьбой». Волкова действительно через многое прошла, превратившись в даму с железным характером, который позволял ей выносить самые непростые испытания. До проекта Яна Волкова трудилась телохранителем.

«Я о победе если и думала, то в последнюю очередь. А в первую очередь было важно выжить и остаться собой. То есть человеком», — говорила Волкова после шоу.

Призовые деньги — 3 миллиона рублей — она потратила на открытие приюта для бездомных собак. С началом кризиса на Украине Волкова стала приезжать в Донбасс, привозя гуманитарную помощь. Думая о других, она мало думала о себе. Между тем Волкова страдала тяжелой болезнью, ее состояние ухудшалось.

В январе 2018 года она умерла в Луганске. Яне Волковой было 55 лет.

Сергей Сакин

Один из самых ярких участников первого сезона «Последнего героя» Сергей Сакин стал действующим лицом первой любовной истории в рамках данного проекта. Еще до начала съемок Сакин влюбился в другую участницу шоу Анну Модестову. При этом «племена» Сакина и Модестовой оказались на разных островах и зрители получили возможность следить за душевными страданиями влюбленных.

Сергей и Анна оставались в игре до объединения племен, после чего они поженились прямо на шоу. Сакин, согласно правилам «Последнего героя», выбыл из дальнейшей борьбы, оставив право продолжать участие Анне. Она, впрочем, тоже не стала победительницей. Но казалось, что Анна и Сергей, обретя друг друга, получили по-настоящему главный приз. Вскоре в семье родился ребенок, но затем супруги расстались. Причиной стало злоупотребление Сергея алкоголем и наркотиками.

Сакин, талантливый писатель, чья книга «Больше Бена», посвященная приключениям россиян в Лондоне, была удостоена премии «Дебют», признавал, что пагубное пристрастие толкает его на самое дно.

«Я был эгоистом, лжецом. Пропадал неделями, объяснял это работой, а на самом деле употреблял и не мог остановиться», — признавался Сергей в минуту раскаяния.

В 2013-2014 годах Сакин проходил лечение, казалось, что ему удалось взять себя в руки. В ноябре 2017 года Сергей Сакин собирался отправиться из Ярославской области в Москву автостопом. В столице он так и не появился, и близкие обратились в полицию. Тело Сергея Сакина нашли в мае 2018 года в 50 метрах от того места, где его в последний раз зафиксировали живым уличные камеры наблюдения осенью 2017 года. Признаков насильственной смерти на теле не было. Участнику «Последнего героя» было 40 лет.

Жанна Фриске

Четвертый сезон проекта считается самым мрачным по части преждевременных смертей. Из 20 участников к настоящему времени ушли из жизни уже четверо.

Жанна Фриске была финалисткой проекта, уступив победительнице Яне Волковой. Певица, которая как раз в этот момент уходила из «Блестящих» ради сольной карьеры, показала неожиданную для своего сценического образа стойкость и готовность к испытаниям. Зрители посмотрели на Жанну другими глазами, и это только прибавило ей популярности.

«Мы играли не из-за денег. Не хватит тех денег, чтобы оправдать лишения и тяжелейшие условия пребывания на острове. Каждый из побывавших там ответил на важные для себя вопросы. Я, например, осознала, что гораздо сильнее, чем сама о себе думала. А еще я научилась отсеивать людей и оставлять рядом с собой только тех, кто действительно нужен», — говорила в интервью Фриске, похудевшая за время «Последнего героя» почти на 15 кг.

Казалось бы, этого более чем достаточно для самоутверждения. Но Жанна приняла участие и в пятом сезоне «Последний герой. Супер игра», где снова дошла до финала. В 2013 году — после рождения сына — у певицы обнаружили неоперабельную опухоль мозга. Не помогли ни десятки миллионов рублей, которые собрали на лечение телезрители, ни усилия лучших врачей, ни стойкость самой Жанны.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.

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Кирилл Толмацкий (Децл)

Появление Децла в четвертом сезоне «Последнего героя» было неожиданным для тех, кто привык к образу «юного бунтаря с большими финансовыми возможностями». На необитаемом острове Децл не спасовал, хорошо справлялся с трудностями, работал в команде и, что самое любопытное, сошелся с ветераном отечественного телевидения, многолетним ведущим программы «В мире животных» Николаем Дроздовым. Правда, совместное «творчество» Децла и Дроздова, пытавшихся приготовить суп из лягушек, привело к массовому отравлению участников. Николай Николаевич потом рассказывал, что причиной стало несоблюдение технологии приготовления земноводных.

Тот случай никак не повлиял на взаимное уважение, которое было между Николаем Дроздовым и Кириллом Толмацким.

После «Последнего героя» Децл продолжил свою музыкальную карьеру. В ночь на 3 февраля 2019 года он скоропостижно скончался после концерта в Ижевске. Кириллу Толмацкому было 36 лет.

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Юлия Началова

Певица также участвовала в четвертом сезоне «Последнего героя», но продержалась недолго. Издание «Стархит» приводит слова другой участницы четвертого сезона, чемпионки мира по фигурному катанию Марии Бутырской: «Она была такая молодая, искренняя… При этом она хотела уйти из „Последнего героя“. Скучала, рвалась к родным. Юля была очень откровенным человеком».

Судя по всему, тяжелее всего Началова переносила не быт, а интриги, возникшие в «Племени женщин». Зрителям запомнились слезы певицы, узнавшей, что коллеги по острову решили избавиться от нее на голосовании.

16 марта 2019 года 38-летняя Юлия Началова скончалась от заражения крови, вызванного повреждением ноги, которое она некоторое время пыталась лечить самостоятельно.

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Вера Глаголева и Крис Кельми

Знаменитая советская актриса и известный певец и композитор были участниками третьего — «звездного» — сезона «Последнего героя». Крис Кельми участвовал в шоу с самого начала, а Глаголеву ввели на 25-й день в качестве джокера. Оба не дошли до финала: Кельми потерялся на фоне коллег, а Вера Глаголева, державшаяся вполне уверенно, тем не менее не смогла конкурировать с будущим победителем Владимиром-Пресняковым-младшим.

В июле 2017 года в Москве шумно отмечали свадьбу звезды мирового хоккея Александра Овечкина и младшей дочери Веры Глаголевой Анастасии Шубской. Актриса принимала активное участие в общем веселье, выходила на сцену вместе с группой «Иванушки International». О том, что Глаголева тяжело больна, знали только самые близкие.

Вера Глаголева умерла 16 августа 2017 года в клинике Шварцвальд-Бар в Германии от онкологического заболевания. Ей был 61 год.

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Крис Кельми в последние годы страдал от чрезмерного употребления алкоголя. Этот недуг не был тайной для друзей, которые помогли артисту пройти курс лечения. Увы, это не помогло. 1 января 2019 года 63-летний Крис Кельми умер своём доме в деревне Новоглаголево Наро-Фоминского района Московской области.

Всерьез относиться к версии о «мистической» причине всех этих смертей не стоит. Скорее можно говорить о том, что людям, готовым участвовать в подобном проекте, свойственно жить, периодически рискуя, а также не обращать внимания на свои болячки, которые кажутся незначительными. А жизнь бывает жестче, чем даже самая остросюжетная игра.