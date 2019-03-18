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Новое семейство Bentley Continental GT обзавелось 550-сильным мотором V8
Компания Bentley поделилась подробностями о двух новых версиях
Continental GT V8 и его открытая модификация получили новый четырехлитровый мотор с двумя расположенными в развале блоков цилиндров турбонагнетателями. Отдача — 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента, благодаря которым с места до 100 км/ч купе Continental GT разменивает первую «сотню» за 4 секунды, а кабриолет за 4,1 секунды. Максимальная скорость в обоих случаях — 318 км/ч.
Коробка передач у восьмицилиндровых Continental — 8-ступенчатый «автомат», ради улучшения топливной экономичности на борту предусмотрена штатная система Стоп/Старт, а двигатель при малых нагрузках отключает четыре из восьми цилиндров.
Из внешних примет купе и кабриолета Continental GT с новым двигателем — эмблемы V8 на передних крыльях, квартет выхлопных патрубков и оригинальные 20-дюймовые легкосплавные колесные диски с 10 спицами (в качестве опции доступны еще девять вариантов дисков диаметром до 22 дюймов).
В «базе» у машин — аудиосистема Bentley с 10 динамиками и 650-ваттным усилителем и цифровая приборная панель, опционально доступен 12,3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа-системы, расположенный на трехстороннем вращающимся элементе, который позволяет скрыть его в передней панели. Также автомобили оснащены полным приводом, пневмоподвеской, электроусилителем руля и ассистентами движения в пробках и парковки.
Первыми купе и кабриолет Continental GT V8 смогут оценить покупатели в США, где продажи начнутся в третьем квартале текущего года. Поставки на остальные рынки ожидаются в первом квартале 2020 года.
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Компания Bentley поделилась подробностями о двух новых версиях купе Continental GT и кабриолета Continental GT Convertible - речь идет о машинах третьего поколения, до сих пор...
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