Новое семейство Bentley Continental GT обзавелось 550-сильным мотором V8

Компания Bentley поделилась подробностями о двух новых версиях купе Continental GT и кабриолета Continental GT Convertible — речь идет о машинах третьего поколения, до сих пор предлагавшихся только с шестилитровым W12.





Continental GT V8 и его открытая модификация получили новый четырехлитровый мотор с двумя расположенными в развале блоков цилиндров турбонагнетателями. Отдача — 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента, благодаря которым с места до 100 км/ч купе Continental GT разменивает первую «сотню» за 4 секунды, а кабриолет за 4,1 секунды. Максимальная скорость в обоих случаях — 318 км/ч.





Коробка передач у восьмицилиндровых Continental — 8-ступенчатый «автомат», ради улучшения топливной экономичности на борту предусмотрена штатная система Стоп/Старт, а двигатель при малых нагрузках отключает четыре из восьми цилиндров.





Из внешних примет купе и кабриолета Continental GT с новым двигателем — эмблемы V8 на передних крыльях, квартет выхлопных патрубков и оригинальные 20-дюймовые легкосплавные колесные диски с 10 спицами (в качестве опции доступны еще девять вариантов дисков диаметром до 22 дюймов).





В «базе» у машин — аудиосистема Bentley с 10 динамиками и 650-ваттным усилителем и цифровая приборная панель, опционально доступен 12,3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа-системы, расположенный на трехстороннем вращающимся элементе, который позволяет скрыть его в передней панели. Также автомобили оснащены полным приводом, пневмоподвеской, электроусилителем руля и ассистентами движения в пробках и парковки.





Первыми купе и кабриолет Continental GT V8 смогут оценить покупатели в США, где продажи начнутся в третьем квартале текущего года. Поставки на остальные рынки ожидаются в первом квартале 2020 года.