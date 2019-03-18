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В Уручье в «Макдональдсе» открывается «МакКафе»
В Уручье после ремонта открывается «МакДональдс». Основное нововведение — там появилось «МакКафе», сообщают в администрации ресторана.
Осенью 2018 года перед «МакДональдсом» в Уручье реконструировали участок дороги по улице Шугаева. Улучшили видимость, создали островки безопасности, оборудовали пешеходный переход, упорядочили парковки, обновили разметку, расширили линию «МакДрайв» — это было первым этапом изменений.
В феврале «МакДональдс» в Уручье закрылся на ремонт, за три недели интерьер основательно изменили.
Основное нововведение — «МакКафе» (это часть ресторана, где кофе разливают в фарфоровые кружки, а также предлагают десерты и свежую выпечку).
В «МакДональдсе» появилась опция обслуживания за столиками. Заказ можно оформить как традиционным способом — через кассира, так и с помощью киосков самообслуживания.
Есть Wi-Fi.
На втором этаже добавились места в дальней части зала.
Ожидается, что ресторан после обновления откроется днем 19 марта.
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В Уручье после ремонта открывается «МакДональдс». Основное нововведение - там появилось «МакКафе», сообщают в администрации ресторана
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