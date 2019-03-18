В Уручье в «Макдональдсе» открывается «МакКафе»

В Уручье после ремонта открывается «МакДональдс». Основное нововведение — там появилось «МакКафе», сообщают в администрации ресторана.



Фото предоставлены компанией «КСБ Виктори Рестораны»

Осенью 2018 года перед «МакДональдсом» в Уручье реконструировали участок дороги по улице Шугаева. Улучшили видимость, создали островки безопасности, оборудовали пешеходный переход, упорядочили парковки, обновили разметку, расширили линию «МакДрайв» — это было первым этапом изменений.

В феврале «МакДональдс» в Уручье закрылся на ремонт, за три недели интерьер основательно изменили.

Основное нововведение — «МакКафе» (это часть ресторана, где кофе разливают в фарфоровые кружки, а также предлагают десерты и свежую выпечку).





В «МакДональдсе» появилась опция обслуживания за столиками. Заказ можно оформить как традиционным способом — через кассира, так и с помощью киосков самообслуживания.





Есть Wi-Fi.

На втором этаже добавились места в дальней части зала.

Ожидается, что ресторан после обновления откроется днем 19 марта.



