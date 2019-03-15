Как не попасть в СОП? Критерии и показатели изменились

В конце февраля в большом зале райисполкома состоялось совещание по вопросам практического применения постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.01.2019 года № 22 «О признании детей, находящихся в социально опасном положении».

На совещании присутствовали заместитель председателя районного исполнительного комитета Ю. А. Василевский, заместитель прокурора района А. П. Святский, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома М. П. Федорова, начальник отдела по образованию Н. Н. Рубацкий, директор социально-педагогического центра района Н. С. Верушевская, сотрудники РОЧС и РОВД и другие приглашенные.

Заместитель председателя райисполкома Ю. А. Василевский довел информацию по вопросу организации межведомственной работы субъектами профилактики Шарковщинского района по реализации требований законодательства относительно защиты прав несовершеннолетних.

С докладом по выявлению показателей социально опасного положения детей в соответствии с компетенцией ведомств выступила М. П. Федорова. Она отметила, что в новом Положении, как и в старом, четко определен порядок признания детей, находящимися в социально опасном положении, включая их выявление, порядок и сроки проведения обследования условий жизни и воспитания ребенка, взаимодействие органов опеки и попечительства с другими заинтересованными структурами, а также семьей по реализации мероприятий, направленных на устранение социально опасного положения и обеспечение контроля за условиями содержания, воспитания и образования несовершеннолетних.

«Семья — это институт, который может сам воспитывать детей и должен это делать. Наша задача — своевременно организовать комплекс профилактический мероприятий, направленных на улучшение семейной обстановки на ранней стадии неблагополучия. Ведь интересы детей были и остаются в приоритете нашего государства. Семью надо всячески поддерживать, а если родители вдруг оступились — протянуть им руку помощи. Думаю, никого не надо убеждать в том, что семейный очаг ребенку заменить невозможно.

С 1 февраля признание в СОП будет осуществляться районным координационным советом по реализации требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». Прежде всего, список критериев, по которым ребенка могут признать находящимся в СОП, значительно сужен. Их можно условно поделить на три больших группы: первая группа — неудовлетворение родителями основных жизненных потребностей ребенка (оставление без пищи, проживание детей в помещениях, где печи, нагреватели, электроприборы не соответствуют требованиям безопасности, отсутствует автономный пожарный извещатель), препятствие получению обязательного общего базового образования (в любой форме его получения), систематическое невыполнение рекомендаций медработников по диагностике, лечению и (или) медицинской реабилитации ребенка, что угрожает его жизни и (или) здоровью и другие); вторая группа — не обеспечение родителями надзора за поведением ребенка и его образом жизни, вследствие чего он совершает правонарушения; третья группа — ведение родителями аморального образа жизни, злоупотребление своими правами и (или) жестокое обращение с ребенком, в связи с чем имеет место опасность для жизни и (или) здоровья малыша. В целом же критерии близки к предыдущим, и как отразится их изменение, будем судить позже», — подвела итоги М. П. Федорова.

Про особенности организации и проведения учреждениями образования (СПЦ) социального расследования, а также подготовку необходимых документов для признания детей находящимися в социально опасном положении, подробно разъяснила методист отдела по образованию райисполкома О. Г. Пастушкова:

— Одно из нововведений документа — формулировка понятия «социальное расследование». Это деятельность государственных органов, государственных и иных организаций по изучению положения и обследованию условий жизни и воспитания в семье ребенка, в отношении которого поступила информация о неблагоприятной для него обстановке (согласно трем критериям). Кроме того, для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан в документе закреплен порядок обжалования решений о признании детей, находящимися в СОП. Необходимо отметить, что решения о признании детей находящимися в СОП, принятые до вступления в силу данного постановления, подлежат пересмотру в течение шести месяцев после вступления его в силу.

В ходе мероприятия присутствующие также заострили внимание на организации работы районного координационного совета по признанию детей, находящихся в социально опасном положении, и на организации контроля исполнения мероприятий по устранению причин, повлекших попадание детей в неблагоприятную обстановку, а также на некоторых особенностях признания детей, нуждающихся в государственной защите (постановление СМ РБ от 28.12.2018 № 961).

Старший участковый инспектор ИДН Шарковщинского РОВД И. В. Мацкевич рассказал слушателям о принятии дополнительных мер, направленных на повышение уровня безопасности в учреждениях образования, а также на недопущение чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних.

Заместитель прокурора района А. П. Святский отметил проблемные вопросы, которые могут возникнуть в организации работы по защите прав детей.

В дальнейшем с учетом новых подходов практика работы покажет, больше или меньше станет в Шарковщинском районе детей, воспитывающихся в неблагоприятных условиях.

Елена АНАНИЧ.