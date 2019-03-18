Барановичи приведут в полный порядок в ходе месячника по благоустройству

Решение о проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке Барановичей с 15 марта по 30 апреля подписано в городском исполнительном комитете.

"За время проведения месячника город должен быть приведен в полный порядок. Руководителям предприятий и организаций, председателям ЖСПК и владельцам домов частного сектора предписано убрать собственные, прилегающие и закрепленные территории", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Барановичского горисполкома.

Там отмечается, что также планируется навести порядок в подъездах, лифтах, подвалах и на лестничных площадках многоквартирных домов.

Контроль над проведением месячника будет осуществлять Барановичское городское жилищно-коммунальное хозяйство, Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии, а также горрайинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды.