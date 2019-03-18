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Беларусь выдала Казахстану подозреваемого в уклонении от налогов на сумму более $500 тыс.

19.03.2019 10:35 — Разное | Интерфакс  
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Из Беларуси в Астану во вторник доставлен Эдуард Маслов, подозреваемый в совершении экономического преступления, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана.

"Сегодня сотрудниками генеральной прокуратуры и Комитета государственных доходов для привлечения к уголовной ответственности из Беларуси экстрадирован Эдуард Маслов", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном во вторник.

По информации ведомства, Э.Маслов подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 190 млн тенге ($505,45 тыс.) в период с 2016 по 2017 годы. По версии следствия, преступную схему совершения данного преступления Э.Маслов разработал в группе лиц по предварительному сговору, будучи учредителем и директором ТОО "ПромСтройИндустрия LTD" в Караганде.

"После совершения деяния подозреваемый скрылся от органа уголовного преследования, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны.

Официальный курс на 19 марта - 375,9 тенге/$1.

 
 
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Из Беларуси в Астану во вторник доставлен Эдуард Маслов, подозреваемый в совершении экономического преступления, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры...
 
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