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Пассажиры проголосовали за самые чистые авиакомпании

19.03.2019 10:35 — Разное | Интерфакс  
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В рамках очередного награждения победителей премии Skytrax World Airline Award, которую называют "Оскаром для авиакомпаний" были названы перевозчики, которые лучше прочих следят за чистотой в своих самолетах. Рейтинг составлялся с активным участием пассажиров, которые ставили баллы за чистоту сидений, столиков, ковров, панелей салона и туалетов.

Когда вы садитесь в самолет, скорее всего он уже совершил три или четыре рейса, то есть, отмечают исследователи, три или четыре человека сидели на вашем кресле, касались подлокотников, столика, панелей... И неудивительно, что, как показывают исследования, порядка 20% пассажиров в течение недели после полета обнаруживают у себя симптомы вирусных заболеваний верхних дыхательных путей. 

Среди десятков мировых авиакомпаний самыми чистыми по итогам прошлого года названы:

  1. ANA All Nippon Airways
  2. EVA Air
  3. Asiana Airlines
  4. Singapore Airlines
  5. Japan Airlines
  6. Cathay Pacific Airways
  7. Qatar Airways
  8. Swiss International Air Lines
  9. Hainan Airlines
  10. Lufthansa
 
 
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В рамках очередного награждения победителей премии Skytrax World Airline Award, которую называют "Оскаром для авиакомпаний" были названы перевозчики, которые лучше прочих...
 
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