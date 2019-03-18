Пассажиры проголосовали за самые чистые авиакомпании

В рамках очередного награждения победителей премии Skytrax World Airline Award, которую называют "Оскаром для авиакомпаний" были названы перевозчики, которые лучше прочих следят за чистотой в своих самолетах. Рейтинг составлялся с активным участием пассажиров, которые ставили баллы за чистоту сидений, столиков, ковров, панелей салона и туалетов.

Когда вы садитесь в самолет, скорее всего он уже совершил три или четыре рейса, то есть, отмечают исследователи, три или четыре человека сидели на вашем кресле, касались подлокотников, столика, панелей... И неудивительно, что, как показывают исследования, порядка 20% пассажиров в течение недели после полета обнаруживают у себя симптомы вирусных заболеваний верхних дыхательных путей.

Среди десятков мировых авиакомпаний самыми чистыми по итогам прошлого года названы:

ANA All Nippon Airways EVA Air Asiana Airlines Singapore Airlines Japan Airlines Cathay Pacific Airways Qatar Airways Swiss International Air Lines Hainan Airlines Lufthansa