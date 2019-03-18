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Литовская армия планирует закупить новое судно для спасательных операций в Балтийском море

19.03.2019 10:31 — Разное | Интерфакс  
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Литовская армия планирует приобрести новое судно для ликвидации загрязнений и спасения в Балтийском море, сообщило министерство обороны страны.

Агентство оборонных ресурсов завершило публичные консультации на рынке и планирует объявить конкурс на приобретение судна уже в апреле, говорится в сообщении.

Предварительные стоимость проекта - около 39,6 млн евро. Планируется, что проект будет финансироваться за счет средств Фондов структурной помощи Евросоюза на 2014-2020 годы.

Договор с победителем конкурса планируется подписать в декабре 2019 года, а завершить проект - в 2020 году.

Новое судно литовской армии заменит спасательное судно Sakiai 1989 года.

В прошлом году Центр координирования спасения на море ВМС Литвы зафиксировал более 60 происшествий - были спасены 38 человек, получены шесть сообщений об инцидентах с загрязнением, центр координировал 12 операций поиска и спасения.

 
 
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Литовская армия планирует приобрести новое судно для ликвидации загрязнений и спасения в Балтийском море, сообщило министерство обороны страны. Агентство...
 
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