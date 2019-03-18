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Как правильно кормить ребенка, который занимается спортом - советы врача

19.03.2019 10:24 — Разное | Интерфакс  
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Регулярные занятия спортом укрепляют организм ребенка, закаливают его и тем самым оздоравливают. Если начать занятия спортом и постепенно сделать их регулярными, то это поможет решить все проблемы с болезнями у детей. 

Чтобы интенсивные занятия спортом не причинили организму ребенка вред, необходимо организовать юному спортсмену правильное питание, рассказала врач-гигиенист Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Андрющенко.

"Если ваш ребенок занимается спортом, то есть расходует энергии больше, чем другие дети, которые не испытывают повышенных физических нагрузок, калорийность его пищи должна быть увеличена. Немалый расход энергии идет на эмоциональное напряжение. Для нормального развития ребенка необходимо, чтобы все энергозатраты были восстановлены", - подчеркнула специалист.

Ребенок быстро растет, ему необходим пластический материал – белки. Включайте в меню побольше мясных и рыбных блюд, яиц, молока, творога.

Также следует включать в меню побольше блюд из овощей и фруктов – они ведь основные источники витаминов и минеральных солей. Помимо этого фрукты и овощи способствуют нормализации щелочно-кислотного равновесия - это равновесие заметно нарушается после усиленных нагрузок.

Поскольку ребенок во время тренировок теряет с потом много жидкости, эту потерю следует восполнять. Лучше всего для этих целей использовать фруктовые и овощные соки, компоты, клюквенный морс, отвары шиповника и боярышника.

Количество приемов пищи следует увеличить до 5, а при необходимости и до 6 раз в сутки. Непосредственно перед тренировкой не рекомендуется есть слишком плотно: это затруднит занятия, могут возникать сложности с перевариванием пищи, поскольку организм мобилизуется и сосредотачивается на движении и процесс сокоотделения в желудочно-кишечном тракте резко замедляется.

Наиболее удобное время для тренировок – через полтора-два после завтрака или через такой же интервал после обеда. Нельзя отправлять ребенка на тренировку голодным. При повышенной нагрузке с голодным ребенком может даже случиться обморок.

Сразу после тренировки вы можете предложить ребенку какой-нибудь из фруктовых соков – можно послаще. Легкоусвояемый фруктовый сахар быстро восстановит растраченную энергию в организме.

 
 
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Регулярные занятия спортом укрепляют организм ребенка, закаливают его и тем самым оздоравливают. Если начать занятия спортом и постепенно сделать их регулярными,...
 
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