Банк ВТБ (Беларусь) увеличил объем депозитного портфеля физлиц в 1,5 раза

По итогам 2018 года объем депозитного портфеля физических лиц банка ВТБ (Беларусь) составил Br308,8 млн., увеличившись за год на 55%. Розничный кредитный портфель банка составил Br386,6 млн., увеличившись за год на 66%. Количество карточек, находящихся в обращении, на 1 января 2019 года преодолело полумиллионный рубеж.

Как отметила директор департамента розничного бизнеса банка ВТБ (Беларусь) Ольга Атапович, доля банка на рынке кредитования физических лиц на начало года достигла 3,3%, годом ранее данный показатель составлял 2,6%. Данный рост обеспечен преимущественно за счет приоритетного развития потребительского кредитования, в том числе осуществляемого с использованием платежных карточек. На протяжении всего года банк уделял особое внимание развитию партнерских программ, финансированию приобретения физическими лицами товаров, особенно товаров отечественного производства. По результатам работы в 2018 году банк ВТБ (Беларусь) удостоен диплома одного из крупнейших партнеров – производителя холодильников/морозильников и автоматических стиральных машин ЗАО "АТЛАНТ".

"В целом прошедший год был достаточно продуктивным для нашего розничного бизнеса: нам удалось существенно нарастить кредитный портфель физических лиц, банк стал участником двух платежных систем MasterCard и МИР, внедрил новые розничные программы в части как кредитования, так и привлечения - автокредиты, депозиты "Доходный", "Дуэт", "Удобный" и другие. В 2019 году приоритеты по развитию продуктов и услуг для физических лиц сохранятся, особое внимание мы уделим развитию дистанционных каналов", - отметила Ольга Атапович.

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