ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Банк ВТБ (Беларусь) увеличил объем депозитного портфеля физлиц в 1,5 раза

19.03.2019 10:11 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

По итогам 2018 года объем депозитного портфеля физических лиц банка ВТБ (Беларусь) составил Br308,8 млн., увеличившись за год на 55%. Розничный кредитный портфель банка составил Br386,6 млн., увеличившись за год на 66%. Количество карточек, находящихся в обращении, на 1 января 2019 года преодолело полумиллионный рубеж. 

Как отметила директор департамента розничного бизнеса банка ВТБ (Беларусь) Ольга Атапович, доля банка на рынке кредитования физических лиц на начало года достигла 3,3%, годом ранее данный показатель составлял 2,6%. Данный рост обеспечен преимущественно за счет приоритетного развития потребительского кредитования, в том числе осуществляемого с использованием платежных карточек. На протяжении всего года банк уделял особое внимание развитию партнерских программ, финансированию приобретения физическими лицами товаров, особенно товаров отечественного производства. По результатам работы в 2018 году банк ВТБ (Беларусь) удостоен диплома одного из крупнейших партнеров – производителя холодильников/морозильников и автоматических стиральных машин ЗАО "АТЛАНТ". 

"В целом прошедший год был достаточно продуктивным для нашего розничного бизнеса: нам удалось существенно нарастить кредитный портфель физических лиц, банк стал участником двух платежных систем MasterCard и МИР, внедрил новые розничные программы в части как кредитования, так и привлечения - автокредиты, депозиты "Доходный", "Дуэт", "Удобный" и другие. В 2019 году приоритеты по развитию продуктов и услуг для физических лиц сохранятся, особое внимание мы уделим развитию дистанционных каналов", - отметила Ольга Атапович.

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) УНП 101165625

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам 2018 года объем депозитного портфеля физических лиц банка ВТБ (Беларусь) составил Br308,8 млн., увеличившись за год на 55%. Розничный кредитный портфель банка...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спасателям – сюда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика