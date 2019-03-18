Белорусские пограничники изучат международный опыт содержания задержанных лиц

Партнерское соглашение по реализации проекта международной технической помощи по строительству центра размещения мигрантов в Пабраде подписали руководители погранведомств Беларуси и Литвы в понедельник.

"В рамках проекта офицеры пограничной службы Беларуси примут участие в четырех семинарах на белорусской и литовской территории, на которых изучат международные стандарты содержания задержанных лиц и европейский опыт в данной области", - говорится в сообщении Госпогранкомитета Беларуси.

Проект реализуется в рамках программы ЕС по трансграничному сотрудничеству "Латвия-Литва-Беларусь" на 2014-2020 годы. Ведущим бенефициаром и получателем технической помощи является Служба охраны Государственной границы при МВД Литвы.

Как напомнили в ГПК, ранее подобное партнерское соглашение со Службой охраны Государственной границы при МВД Литвы было подписано в рамках подготовки проекта БОМБЕЛ-4, которым предусматривается развитие телекоммуникационной инфраструктуры на белорусско-литовской границе. В данном случае основным получателем технической помощи является Госпогранкомитет Беларуси.