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Минск и Пекин обсудили подготовку участия президента Беларуси во втором форуме "Один пояс, один путь"

19.03.2019 09:54 — Разное | Интерфакс  
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Замглавы МИД Беларуси Андрей Дапкюнас в ходе визита в КНР обсудил с замглавы генсекретарая посткома Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ху Сяоли подготовку участия белорусского лидера Александра Лукашенко в форуме "Один пояс, один путь".

"Стороны обсудили подготовку участия главы белорусского государства во втором международном форуме "Один пояс, один путь"", - проинформировали в пресс-службе МИД Беларуси в понедельник.

Кроме того, в ходе встречи были рассмотрены детали визита в начале апреля в Минск парламентской делегации КНР во главе с зампредседателя Постоянного комитета ВСНП Шэнь Юэюэ, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Также, добавили там, состоялся обмен мнениями о состоянии и направлениях активизации межпарламентского сотрудничества для решения конкретных практических задач, поставленных главами Беларуси и Китая.

Как сообщалось, в январе 2019 года председатель КНР Си Цзиньпин через посла Китая в Беларуси передал А.Лукашенко приглашение принять участие во втором международном форуме высшего уровня "Один пояс, один путь", который состоится в апреле в Пекине.

Первый международный форум "Один пояс, один путь" прошел в столице Китая в мае 2017 года. В нем приняли участие руководители 29 государств и международных организаций, в том числе президент Беларуси. В ходе форума были обсуждены пути углубления экономического взаимодействия между государствами, которые входят в Экономический пояс Шелкового пути, в частности, формирования транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Азии и Европы.

Беларусь является ключевым звеном инициативы "Один пояс, один путь" с учетом успешной реализации на территории страны проекта создания индустриального парка "Великий камень", названного председателем КНР "жемчужиной" Шелкового пути.

В рамках работы по дальнейшему повышению привлекательности парка для международных инвесторов в июле 2019 года на базе индустриального парка планируется провести международный форум "Пояс и путь".

 
Теги: Минск
 
 
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Замглавы МИД Беларуси Андрей Дапкюнас в ходе визита в КНР обсудил с замглавы генсекретарая посткома Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ху...
 
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