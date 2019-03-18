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Режиссёр фильма "Весна на заречной улице" Марлен Хуциев скончался на 94-м году жизни
Режиссер Марлен Хуциев скончался во вторник в Боткинской больнице в Москве на 94-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов России.
"Марлен Мартынович скончался сегодня в 07:00 мск в Боткинской больнице", - сказал собеседник агентства.
В Союзе сказали, что о дате и месте прощания станет известно позднее.
Кинорежиссер, Народный артист СССР Марлен Хуциев родился в 1925 году в Тифлисе.
В 1952 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа, работал режиссёром на Одесской киностудии, с 1959 года - на киностудии имени Горького, с 1965 года - на "Мосфильме".
Среди картин, снятых режиссёром, - "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Фёдора", "Застава Ильича", "Послесловие", "Бесконечность" и другие.
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Режиссер Марлен Хуциев скончался во вторник в Боткинской больнице в Москве на 94-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов России. "Марлен...
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