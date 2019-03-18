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Настоящий «шестидесятник». Чем запомнился режиссер Марлен Хуциев

19.03.2019 11:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Настоящий «шестидесятник». Чем запомнился режиссер Марлен Хуциев
www.globallookpress.com

Марлен Хуциев был госпитализирован в самом конце 2018-го, вместе с женой, Ириной Соловьевой. Она скончалась в начале января; он пролежал в больнице до февраля, был выписан, но через некоторое время врачи снова положили его на обследование — подозревали инфаркт, но позже эти сведения были опровергнуты. И вот во вторник, 19 марта, в Союзе кинематографистов РФ сообщили, что Хуциев скончался. Причины смерти пока не называются. Представитель СК рассказал ТАСС, что прощание с режиссером состоится, скорее всего, в Доме кино. Время и место похорон будут названы позже.

Марлен Хуциев — один из самых известных режиссеров СССР и России и один из тех, кто стал символом хрущевской «оттепели». Он родился в 1925 году в Тбилиси; его отец был комиссаром в Гражданскую войну, потом работал заместителем наркома внутренней и внешней торговли СССР и был репрессирован в 1937-м по страшной 58-й статье — за «контрреволюцию». Его семья уцелела, но школу Марлен заканчивал уже в Тбилиси, куда уехал с матерью из Москвы.

После школы он пытался поступить в Тбилисскую академию художеств, но не прошел конкурс, работал на Тбилисской киностудии, а в 1945-м поступил во ВГИК на режиссерский факультет. Его однокурсниками были Александр Алов и Владимир Наумов, Сергей Параджанов, Юрий Озеров, актер Алексей Коренев. В 1950-м Хуциев окончил институт (мастерская режиссера Игоря Савченко), работал на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького, потом перешел на Одесскую киностудию, в конце 50-х снова вернулся на киностудию имени Горького.

Именно к этому времени и относятся две знаковые работы Марлена Хуциева, сделавшие ему имя. Начинал он, правда, в период сталинского малокартинья и был на студии Горького всего лишь ассистентом по дубляжу, да и его дебют в кино сложно назвать авторским — в 1955-м Борис Барнет взял его ассистентом в кинокомедию «Ляна». А потом случилась «Весна на Заречной улице».

Эту мелодраму о непростых отношениях учительницы вечерней школы и сталевара крупного металлургического комбината Хуциев делал в Одессе вместе со своим однокурсником Феликсом Миронером, оператором был Петр Тодоровский, а главные роли в картине сыграли Нина Иванова и Николай Рыбников. Картина стала самой популярной отечественной лентой в советском прокате 1956 года, его посмотрело более 30 млн человек, а в следующем году она была отмечена медалью Московского фестиваля молодёжи и студентов.

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После успеха «Весны...» Хуциев уже самостоятельно снимает мелодраму «Два Федора» с Василием Шукшиным в роли фронтовика, который после возвращения с войны усыновил беспризорника. А в начале 60-х он делает программную киноповесть «Застава Ильича».

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Картина была вдохновлена XX съездом КПСС и развенчанием культа Сталина, она стала одним из символом «оттепели» и одной из немногих работ сценариста Геннадия Шпаликова. Но работу Хуциева ждала трудная судьба. Причем поначалу все было хорошо — в судьбе фильма принимала участие министр культуры Фурцева, его приняли на киностудии. А потом последовала разгромная критика Хрущева — и фильм отправился на переделку, которая заняла два года.

«Поправок в фильме было много. Я уже устал что-то доказывать, переснимать. Ведь я не делал заплатки, а переснимал заново целые сцены», — рассказывал режиссер.

Фильм все-таки вышел — в 1965 году, под названием «Мне двадцать лет». И даже в таком виде стал заметным культурным явлением, хотя хитом проката и не стал (его посмотрело «всего» 9 млн зрителей). Но премию «Золотая пластина» на Римском кинофестивале картина получила, а сцена поэтического вечера в Политехническом музее, на котором выступали Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Римма Казакова, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина и пел Булат Окуджава сразу стала знаменитой. 

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Позже, уже в перестройку, Хуциев соберет первую версию фильма и перевыпустит «Заставу Ильича» так, как задумывал в начале 1960-х.

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Вообще у Хуциева очень небольшая фильмография — ему не запрещали снимать, но он не словно не торопился. Выпустил «Июльский дождь» и «Был месяц май», доделал с Элемом Климовым последнюю работу Михаила Ромма, документальный фильм «И всё-таки я верю...».

Его словно поглощала организационная работа. Более двадцати лет он был секретарем правления СК СССР, в конце 80-х был выбран президентом Гильдии кинорежиссёров России. В 2008-м стал главным героем скандала в Союзе кинематографистов России, когда съезд пытался сместить Никиту Михалкова — попытка не удалась, но лишь благодаря вмешательству надзорных органов. Сами кинематографисты, судя по всему, были не против того, что ими руководил бы Хуциев.

«Не очень люблю это определение — „шестидесятники“. При том, что дух времени мне дорог. Но под этим словом подразумевается социальная активность. Я не интересовался „злобой дня“, хотя кому-то так казалось. <...> Конечно, ощущаю себя человеком поколения. Созревание мое — не только возрастное, но мировоззренческое — пришлось на военные годы. В войне принять участие не пришлось. Но на всю жизнь осталось чувство долга перед павшими», — признавался Хуциев в одном интервью.

 
 
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На 94-м году жизни скончался советский и российский режиссер, народный артист СССР Марлен Хуциев.
 
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