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Александр Лукашенко поздравил Валерия Леонтьева с 70-летием

19.03.2019 11:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Народный артист России Валерий Леонтьев отмечает 70-летие. 50 из них он на сцене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Валерия Леонтьева с 70-летием

С юбилеем Валерия Леонтьева поздравил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что уникальный талант и артистизм исполнителя почитаемы поклонниками из разных стран, а преданность любимому делу стала примером для молодых артистов.

Александр Лукашенко поздравил Валерия Леонтьева с 70-летием

Путь Леонтьева к искусству был извилист. Рожденный в семье ветеринаров-оленеводов в далекой Коми, он сперва собирался стать океанологом, потом рискнул и подал документы в московский ГИТИС. Но в последний момент неуверенность взяла верх, и Леонтьев отказался от вступительной кампании. Учился в горном университете, на третьем курсе бросил. Работал чертежником в проектном институте, но в начале 70-х музыка взяла свое.

Александр Лукашенко поздравил Валерия Леонтьева с 70-летием

Карьера певца началась после победы на фестивале «Мы ищем таланты». Оригинальная манера исполнения и весьма экстравагантные костюмы – то, что отличает Валерия Леонтьева на сцене. Его хиты любят миллионы и узнают по первым нотам. «Ты меня не забывай», «Полет на дельтаплане», «Девять хризантем». Дискография насчитывает более 20 альбомов.

Александр Лукашенко поздравил Валерия Леонтьева с 70-летием

Звезда частый гость на нашем «Славянском базаре» в Витебске. В свой юбилей артист по-прежнему много работает: впереди большой гастрольный тур. С новой программой народный артист выступит и в Минске.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Народный артист России Валерий Леонтьев отмечает 70-летие. 50 из них он на сцене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С юбилеем Валерия...
 
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