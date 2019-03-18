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Игорь Криушенко о квалификации к Евро-2020: «Возможность ещё раз сыграть с соперниками очень хорошего уровня»

19.03.2019 10:42 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусские футболисты готовятся к старту в очередном отборочном цикле. Квалификация к Евро-2020 начнется для «белокрылых» в 21 марта матчем против голландцев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игорь Криушенко о квалификации к Евро-2020: «Возможность ещё раз сыграть с соперниками очень хорошего уровня»

18 марта команда провела традиционный день открытых дверей: пресс-конференция и открытая тренировка. Все это – возможность узнать настроение команды перед стартом. Времени на подготовку у сборной катастрофически мало, так что самое главное сейчас по заверениям тренерского штаба – восстановиться и вспомнить игровые схемы.

Под руководством Игоря Криушенко будет 23 футболиста. Функциональная готовность, игровая практика и опыт – вот те составляющие, которыми руководствовался главком при выборе игроков.

Игорь Криушенко о квалификации к Евро-2020: «Возможность ещё раз сыграть с соперниками очень хорошего уровня»

Игорь Криушенко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Во-первых, есть такое понятие – игра за страну. Это все-таки национальная сборная. Есть фактор спортивного самолюбия любого футболиста, который выходит на поле. Ну и, опять же, возможность еще раз сыграть с соперниками очень хорошего уровня. Если не получится здесь, то, наверное, наоборот оно должно раскрепостить – что у нас остается шанс еще в Лиге наций.

Игорь Криушенко о квалификации к Евро-2020: «Возможность ещё раз сыграть с соперниками очень хорошего уровня»

В предстоящем отборе белорусов ждут голландцы, немцы, североирландцы и эстонцы. Соперники куда более серьезные, чем оппоненты по Лиге наций, так что команде определенно придется перестраивать игровую схему. Противопоставить лидерам, в том числе и ближайшим соперникам – сборным Нидерландов и Северной Ирландии – белорусы готовы организацию игры и дисциплину. Мартовские игры в отсутствие игровой практики для большинства футболистов традиционно очень сложные, но оправдываться этим моментом в команде не собираются.

Игорь Криушенко о квалификации к Евро-2020: «Возможность ещё раз сыграть с соперниками очень хорошего уровня»

Юрий Кендыш, игрок сборной Беларуси по футболу:
Попытаемся удивить. Главное, чтобы не сами удивились, а и народ удивить. Я думаю, что, в принципе, сборная показывает какой-то определенный футбол на протяжении уже полутора лет под руководством Юрия Николаевича. Я думаю, что от этого футбола и будем отталкиваться.

Удачный старт – полдела, отметил на пресс-конференции Игорь Криушенко. Команда нацелена вернуться из квалификационного вояжа не с пустым очковым багажом. Сделать это белорусам будет определенно сложно, но сюрпризы в футболе еще никто не отменял.
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские футболисты готовятся к старту в очередном отборочном цикле. Квалификация к Евро-2020 начнется для «белокрылых» в 21 марта матчем против...
 
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