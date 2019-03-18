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На двух пожарах в Витебской области погибли три человека
Новости Беларуси. За дежурные сутки в Витебской области произошли пожары в Браславском районе и в Полоцке.
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65-летний хозяин первой квартиры во время пожара был на улице, он не пострадал. 55-летняя владелица второй квартиры была на работе, однако у неё дома находилась мать, тело которой обнаружили спасатели при тушении пожара.
Пламенем уничтожена кровля дома, повреждены потолочные перекрытия, стены, имущество.
19 марта в полтретьего ночи
Во время ликвидации пожара на диване было обнаружено тело мужчины, в соседней комнате на полу под слоем обрушившихся конструкций был найден ещё один погибший. Личности мужчин устанавливаются.
Огнём уничтожены кровля строения, потолочные перекрытия и имущество, повреждены стены.
По фактам пожаров проводятся проверки, выясняются причины загораний. Во втором случае рассматривается версия неосторожности при курении одним из погибших.
На неделе случился пожар в административно-бытовом здании.
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Новости Беларуси. За дежурные сутки в Витебской области произошли пожары в Браславском районе и в Полоцке. По сведениям Витебского ОУМЧС, 18 марта около...
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