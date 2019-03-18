На двух пожарах в Витебской области погибли три человека

Новости Беларуси. За дежурные сутки в Витебской области произошли пожары в Браславском районе и в Полоцке.

По сведениям Витебского ОУМЧС, 18 марта около одиннадцати утра в деревне Гавриловцы загорелся двухквартирный дом. К моменту прибытия спасателей дом уже горел полностью, местами обрушилась кровля.



Фото: Витебское ОУМЧС

65-летний хозяин первой квартиры во время пожара был на улице, он не пострадал. 55-летняя владелица второй квартиры была на работе, однако у неё дома находилась мать, тело которой обнаружили спасатели при тушении пожара.

Пламенем уничтожена кровля дома, повреждены потолочные перекрытия, стены, имущество.



Фото: Витебское ОУМЧС

19 марта в полтретьего ночи начался пожар в одном из домов в Полоцке. Когда спасатели прибыли к месту происшествия, кровля уже частично обрушилась.

Во время ликвидации пожара на диване было обнаружено тело мужчины, в соседней комнате на полу под слоем обрушившихся конструкций был найден ещё один погибший. Личности мужчин устанавливаются.



Фото: Витебское ОУМЧС

Огнём уничтожены кровля строения, потолочные перекрытия и имущество, повреждены стены.

По фактам пожаров проводятся проверки, выясняются причины загораний. Во втором случае рассматривается версия неосторожности при курении одним из погибших.



Фото: Витебское ОУМЧС

На неделе случился пожар в административно-бытовом здании.