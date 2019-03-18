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Дня Воли не будет: Мингорисполком отказал организаторам

19.03.2019 11:14 — Разное | БДГ  
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Организаторы подавали заявку на шествие и митинг-концерт у Дворца спорта или на площади Свободы 24 марта, однако получили от властей города отказы.

В заявлении организаторов говорится о том, что в качестве альтернативы проведения праздника, каждый желающий сможет присоединиться к митингу в Гродно -его местные власти согласовали. Таким образом, в Минске разрешенного праздника в этом году не будет.

«Сегодня был получен окончательный отказ по всем достойным площадкам для празднования Дня Воли 2019. Мы, организаторы БНР100, до последнего добивались, чтобы беларусы могли снова с достоинством отпраздновать 101-летие БНР, как в прошлом году — большим массовым мероприятием. Но полгода переговоров, попыток найти компромисс не помогли», — говорится в заявлении сообщили на сайте оргкомитета.

Заявка на шествие и митинг-концерт, которые планировалось провести 24 марта у Дворца спорта или на площади Свободы  была направлена 4 марта после того, как городские власти отказали организаторам в проведении празднования на стадионе «Динамо». Против мероприятия в таком формате высказался и Александр Лукашенко.

 
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Организаторы подавали заявку на шествие и митинг-концерт у Дворца спорта или на площади Свободы 24 марта, однако получили от властей города отказы.
 
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