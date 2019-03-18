Дня Воли не будет: Мингорисполком отказал организаторам

Организаторы подавали заявку на шествие и митинг-концерт у Дворца спорта или на площади Свободы 24 марта, однако получили от властей города отказы.

В заявлении организаторов говорится о том, что в качестве альтернативы проведения праздника, каждый желающий сможет присоединиться к митингу в Гродно -его местные власти согласовали. Таким образом, в Минске разрешенного праздника в этом году не будет.

«Сегодня был получен окончательный отказ по всем достойным площадкам для празднования Дня Воли 2019. Мы, организаторы БНР100, до последнего добивались, чтобы беларусы могли снова с достоинством отпраздновать 101-летие БНР, как в прошлом году — большим массовым мероприятием. Но полгода переговоров, попыток найти компромисс не помогли», — говорится в заявлении сообщили на сайте оргкомитета.