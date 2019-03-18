|
Дня Воли не будет: Мингорисполком отказал организаторам
Организаторы подавали заявку на шествие и митинг-концерт у Дворца спорта или на площади Свободы 24 марта, однако получили от властей города отказы.
В заявлении организаторов говорится о том, что в качестве альтернативы проведения праздника, каждый желающий сможет присоединиться к митингу в Гродно -его местные власти согласовали. Таким образом, в Минске разрешенного праздника в этом году не будет.
«Сегодня был получен окончательный отказ по всем достойным площадкам для празднования Дня Воли 2019. Мы, организаторы БНР100, до последнего добивались, чтобы беларусы могли снова с достоинством отпраздновать 101-летие БНР, как в прошлом году — большим массовым мероприятием. Но полгода переговоров, попыток найти компромисс не помогли», — говорится в заявлении сообщили на сайте оргкомитета.
Заявка на шествие и митинг-концерт, которые планировалось провести 24 марта у Дворца спорта или на площади Свободы была направлена 4 марта после того, как городские власти
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы подавали заявку на шествие и митинг-концерт у Дворца спорта или на площади Свободы 24 марта, однако получили от властей города отказы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)