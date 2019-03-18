Заведующая горецкой поликлиникой: заразиться туберкулезом сегодня можно всюду

В преддверии Международного дня борьбы с туберкулезом (24 марта) заведующая горецкой поликлиникой Татьяна Берестова рассказывает о профилактике этой опасной болезни.





Считается, что за год больной «открытой» формой туберкулеза заражает в среднем 10-15 человек. После заражения в течение жизни примерно 8-10 % заразившихся заболевают той или иной формой туберкулеза. Заболевание, как правило, наступает не сразу: от заражения до проявления болезни может пройти от нескольких месяцев до нескольких лет. Важную роль играет состояние защитных сил организма зараженного и в первую очередь иммунной системы. Поэтому чаще заболевают люди, имеющие те или иные факторы риска – факторы, снижающие противотуберкулезную защиту.

В деле предупреждения туберкулеза существенное значение имеет, с одной стороны, уменьшение риска передачи инфекции от больного человека к здоровому (санитарная профилактика) – с этой целью проводится работа в очагах инфекции, раннее выявление туберкулеза среди населения и особенно в группах повышенного риска; с другой стороны – устранение и уменьшение влияния факторов, обусловливающих снижение средств иммунной защиты человека (социальная профилактика), сокращение числа людей входящих в группы риска

Профилактические осмотры проводятся с целью раннего выявления больных туберкулезом на том этапе развития болезни, когда больной может быть сравнительно быстро и эффективно излечен от туберкулеза, а с другой стороны – благодаря раннему выявлению малосимптомных форм предотвращается распространение заболевания среди окружающих больного людей.

Существует два основных метода раннего выявления туберкулеза: у детей и подростков – это ежегодная массовая туберкулинодиагностика, а у подростков и взрослых это проверочная флюорография.

Туберкулинодиагностика проводится детям и подросткам ежегодно, в организованных коллективах по месту учебы или в детских садах, неорганизованному детскому населению в детской поликлинике по месту жительства.

Флюорография должна проводиться всем лицам старше 15 лет не реже одного раза в два года, однако существуют так называемые декретированные группы населения, в которых флюорография должна проводиться чаще – раз в год или даже раз в шесть месяцев. Определение сроков зависит от той опасности, которую представляет туберкулез для тех или иных категорий людей.

Один раз в год флюорография проводится работникам детских и подростковых учреждений, людям, работающим в пищевой промышленности, а так же больным с заболеваниями, снижающими противотуберкулезную защиту.

Два раза в год флюорография выполняется военнослужащим срочной службы, сотрудникам родильных домов, лицам находящимся в местах лишения свободы, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, а так же находящимся в контакте с больными туберкулезом.

К факторам, способствующим заболеванию туберкулезом следует, прежде всего, отнести:

— наличие контакта с больными туберкулезом людьми или животными;

— наличие социальной дезадаптации;

— неудовлетворительные условия труда и быта;

— неполноценное питание;

— алкоголизм;

— табакокурение;

— наркоманию;

— ВИЧ-инфицированность;

— наличие сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки, хронические неспецифические болезни легких, иммунодефицитные состояния и заболевания).

Туберкулез по проявлениям болезни и её локализациям – одно из самых многообразных заболеваний. Туберкулезом может поражаться любой орган, любая система организма человека. Органы дыхания являются излюбленной локализацией туберкулезного процесса, однако частота внелегочных локализаций специфического поражения (кости, суставы, мочеполовые органы, глаза, мозговые оболочки, лимфатические узлы и др.) в последние годы возросла и продолжает увеличиваться.

Заразиться туберкулезом сегодня можно всюду: дома, в гостях, на работе, при уходе за животными, больными туберкулезом, или при употреблении в пищу продуктов питания, полученных от больных животных, в общественном транспорте, магазине, на стадионе, просто в толпе.

Болезнь поражает людей в любом возрасте, независимо от национальности и социальной принадлежности.

Туберкулез может начинаться достаточно быстро, а может протекать, совершенно не влияя на самочувствие больного, однако в большинстве случаев он развивается постепенно и для него характерны следующие проявления:

— быстрая утомляемость и появление общей слабости особенно в вечернее время;

— снижение или отсутствие аппетита;

— повышенная потливость, особенно в ночное время;

— потеря веса;

— незначительное повышение температуры тела;

— появление одышки при небольших физических нагрузках;

— кашель или покашливание с выделением мокроты, слизистой или слизисто-гнойной, как правило, в незначительном количестве, возможно с кровью.

При появлении этих признаков необходимо немедленно обратиться к врачу!

Следует запомнить, что уклонение от обследования приводит к заражению окружающих, выявлению уже тяжелых форм заболевания, которые лечатся годами и могут заканчиваться инвалидностью и даже смертью, тогда как своевременно выявленный туберкулез может быть успешно излечен.

Основной профилактикой туберкулёза на сегодняшний день является вакцинация. В соответствии с «Национальным календарём профилактических прививок» в Республике Беларусь прививку делают в роддоме при отсутствии противопоказаний впервые 3—5 дней жизни ребенка.

С целью выявления туберкулёза на ранних стадиях всем взрослым лицам необходимо проходить флюорографическое обследование.

Проблема ликвидации этого заболевания может быть решена с помощью профилактики туберкулеза, направленной на освобождение подрастающего поколения от возбудителя путем прививок, полного излечения больных, а также стимуляции биологического выздоровления ранее инфицированных взрослых лиц. Ближайшей и главной целью национальных программ здравоохранения многих стран мира является профилактика туберкулеза, что является основным способом снизить распространенности этого заболевания на основе прерывания процесса передачи возбудителя от больных людей здоровым.