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Соблюдайте правила охраны труда!
19.03.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Месячник безопасного труда на транспорте проводится в районе по 11 апреля. В ходе его проведения мобильная группа райисполкома проведет мониторинг состояния охраны труда на транспорте.
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Месячник безопасного труда на транспорте проводится в районе по 11 апреля. В ходе его проведения мобильная группа райисполкома проведет мониторинг состояния...
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