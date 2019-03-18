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Соблюдайте правила охраны труда!

19.03.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Месячник безопасного труда на транспорте проводится в районе по 11 апреля. В ходе его проведения мобильная группа райисполкома проведет мониторинг состояния охраны труда на транспорте.

Соблюдайте правила охраны труда!

 
 
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Месячник безопасного труда на транспорте проводится в районе по 11 апреля. В ходе его проведения мобильная группа райисполкома проведет мониторинг состояния...
 
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