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Компания Boeing сообщила о мерах по обеспечению полной безопасности 737 MAX

19.03.2019 10:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Компания Boeing сообщила о мерах по обеспечению полной безопасности 737 MAX
Commons.wikimedia.org

Президент и главный исполнительный директор компании Boeing Деннис Мюленберг заявил, что руководство корпорации принимает меры для обеспечения полной безопасности эксплуатации самолетов типа 737 MAX. Об этом сообщается на сайте компании.

Компания Boeing сообщила о мерах по обеспечению полной безопасности 737 MAX Крутое пике. Что не так с Boeing 737 Max?

«Основываясь на фактах катастрофы рейса 610 авиакомпании Lion Air и поступающих сведений о рейсе 302 Ethiopian Airlines, мы предпринимаем действия, чтобы полностью обеспечить безопасность 737 MAX», – говорится в заявлении.

Мюленберг также сообщил, что сотрудники корпорации Boeing находятся на месте крушения самолета в Эфиопии вместе со следователями, чтобы помочь им в расследовании и предоставить техническую экспертизу.

По словам главы компании, вскоре она собирается выпустить обновление программного обеспечения и соответствующую подготовку пилотов для 737 MAX, что позволит устранить проблемы, обнаруженные после катастрофы борта Lion Air.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines со 157 людьми на борту разбился утром 10 марта недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Крушение лайнера этой модели стало вторым за пять месяцев – 29 октября прошлого года разбился борт индонезийской авиакомпании Lion Air.

После катастрофы в Эфиопии около 20 стран закрыли свою территорию для пролета данных самолетов. Также их перестали использовать многие авиакомпании. Корпорация Boeing, несмотря на заявления о безопасности 737 MAX, рекомендовала федеральному авиационному управлению США (FAA) остановить полеты всех воздушных судов этой модели.

 
 
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Сотрудники корпорации находятся на месте катастрофы в Эфиопии, чтобы помочь в расследовании и предоставить техническую экспертизу, заявили в корпорации
 
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