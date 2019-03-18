|
Официальный магазин Xiaomi до конца марта сделал скидки до 30%
Официальный магазин Xiaomi — xistore.by — с 18 по 31 марта сделал скидки до 30% на ряд гаджетов производителя. Об этом
Представители магазина ответили, что количество акционного товара ограничено, и что скидка предоставляется от полной цены устройства. Так, например, телевизор
Смартфон
Еще один товар, который до конца месяца будет продаваться по сниженной цене, ноутбук
Ниже — цены некоторых из названных выше гаджетов в других интернет-магазинах:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Со скидкой получится купить, например, смартфоны и телевизоры.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)