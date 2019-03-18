Официальный магазин Xiaomi до конца марта сделал скидки до 30%

Официальный магазин Xiaomi — xistore.by — с 18 по 31 марта сделал скидки до 30% на ряд гаджетов производителя. Об этом сообщается на официальном сайте компании.



Фото: Reuters

Представители магазина ответили, что количество акционного товара ограничено, и что скидка предоставляется от полной цены устройства. Так, например, телевизор Xiaomi Mi TV 4A Pro на 43 дюйма подешевел до 815,15 рублей, а 32-дюймовая версия — до 551,65 рублей. Разница в сравнении с оригинальной стоимостью равняется 15%.

Смартфон Xiaomi Redmi 6 (3/32 ГБ) сбавил в цене до 322,15 рублей (минус 15%), Redmi Note 6 Pro — до 500,65 рублей (минус 15%). Максимальную скидку в 30% можно получить, например, при покупке фитнес-браслет Xiaomi Amazfit Moon Beam . Его новая цена — 125,30 рублей. Популярный Mi Band 3 получится купить за 75,65 рублей (минус 15%).

Еще один товар, который до конца месяца будет продаваться по сниженной цене, ноутбук Xiaomi Mi Gaming Laptop с 15,6-дюймовым экраном. Лэптоп предлагается за 2617,65 рублей (минус 15%).

Ниже — цены некоторых из названных выше гаджетов в других интернет-магазинах: