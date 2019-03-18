В Украине заявили о 10 миллионах уехавших из страны украинцах





Больше десяти миллионов трудоспособных граждан Украины покинули страну, уехав на заработки за границу. Об этом в интервью телеканалу "NewsOne" рассказал депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил в эфире телеканала "NewsOne"о том, что более десяти миллионов украинцев эмигрировали из страны и теперь развивают экономики других государств.

"Есть методология, которая позволяет понять, какое количество людей находится в конкретное время на конкретной территории. Это так называемая методология по лимитам потребления хлеба. Так вот, посчитано, что сегодня в Украине постоянно находится 28-29 миллионов (человек)", – сказал он.

По его словам, существует методология, которая позволяет установить достаточно точное количество людей, находящихся на определенной территории в одно время. "Это так называемая методология по лимитам потребления хлеба. И подсчитано, что сегодня на Украине постоянно находится 28-29 миллионов человек", - сказал депутат.

По данным государственной службы статистики Украины, население страны за минувший год сократилось на четверть миллиона человек и продолжает сокращаться. Ведомство отмечает, что к началу января текущего года численность населения Украины составила 42 миллиона человек. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество жителей сократилось 233 тысячи человек. Негативная тенденция усугубляется падением рождаемости - на 100 умерших жителей Украины приходится только 57 новорожденных.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по данным Украинского института социальных исследований, почти в каждой четвертой украинской семье есть те, кто находится на заработках за рубежом. В отдельных регионах страны доля трудовых эмигрантов составляет от 30 до 40% населения, а в некоторых селах на заработки за рубеж уехали до 50% людей.

Украинский политолог Кость Бондаренко в разговоре с Baltnews.lt рассказал о сложностях подсчета населения Украины: "Реальной статистики того, сколько граждан Украины покинуло республику, сегодня нет. Семь миллионов эмигрировавших – это та цифра, которая считается в Киеве оптимальной и более правдивой. На Украине существует система "Аркан", которая фиксирует перемещение граждан через границу. Для получения наиболее полных данных о миграции, необходима также перепись населения, чтобы показать реальное число жителей Украины, однако она не проводилась с 2001 года".

Политолог также рассказал о причинах эмиграции украинского населения в другие страны: "Миграционные процессы определяются достаточно просто – если есть работа и рабочие места, если есть применение рабочим рукам, то люди остаются работать в стране. Если нет, то они уезжают. Сегодня в Европе по количеству оттока работоспособного населения лидерами является Украина и член Евросоюза Латвия. Люди ищут страну, где бы заработать больше. Поляки едут в Великобританию, Швецию, Данию и другие страны на заработки, а украинцы – в Польшу".

"Происходит вот такое замещение население, здесь ситуация обусловлена финансовыми моментами и готовностью людей работать за какую-то определенную сумму – граждане Украины, например, готовы работать за копейки в Польше", – заключил Бондаренко.

Украинцы все чаще покидают свою страну и переселяются в близлежащие государства. В Эстонии, Литве и Польше вопрос массового переселения мигрантов с Украины стоит наиболее остро, поскольку украинские работники занимают рабочие места местного населения.

По данным польской компании Progress Group, в Польше в группу всех временных работников входит более 54% украинцев. Если в 2017 году большинство составляли поляки (порядка 59%), то сегодня они представляют меньшинство на рынке временной работы.

В Литве украинцы являются самой большой общиной иностранцев, число которых за последний год увеличилось на 55%. В Эстонии рекордный приток украинцев был зафиксирован в 2018 году – более 12 тысяч человек. По данным Департамента миграции Литвы, в стране проживает около 17 тысяч граждан Украины.

Украинские гастарбайтеры находятся в приоритете в качестве наемных работников. 77% украинцев отправляются на сезонные заработки, 15% – на постоянную работу.