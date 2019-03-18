ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Украине заявили о 10 миллионах уехавших из страны украинцах

19.03.2019 11:18 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Украине заявили о 10 миллионах уехавших из страны украинцах

Больше десяти миллионов трудоспособных граждан Украины покинули страну, уехав на заработки за границу. Об этом в интервью телеканалу "NewsOne" рассказал депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил в эфире телеканала "NewsOne"о том, что более десяти миллионов украинцев эмигрировали из страны и теперь развивают экономики других государств.

"Есть методология, которая позволяет понять, какое количество людей находится в конкретное время на конкретной территории. Это так называемая методология по лимитам потребления хлеба. Так вот, посчитано, что сегодня в Украине постоянно находится 28-29 миллионов (человек)", – сказал он.

По его словам, существует методология, которая позволяет установить достаточно точное количество людей, находящихся на определенной территории в одно время. "Это так называемая методология по лимитам потребления хлеба. И подсчитано, что сегодня на Украине постоянно находится 28-29 миллионов человек", - сказал депутат. 

По данным государственной службы статистики Украины, население страны за минувший год сократилось на четверть миллиона человек и продолжает сокращаться. Ведомство отмечает, что к началу января текущего года численность населения Украины составила 42 миллиона человек. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество жителей сократилось 233 тысячи человек. Негативная тенденция усугубляется падением рождаемости - на 100 умерших жителей Украины приходится только 57 новорожденных. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по данным Украинского института социальных исследований, почти в каждой четвертой украинской семье есть те, кто находится на заработках за рубежом. В отдельных регионах страны доля трудовых эмигрантов составляет от 30 до 40% населения, а в некоторых селах на заработки за рубеж уехали до 50% людей. 

Украинский политолог Кость Бондаренко в разговоре с Baltnews.lt рассказал о сложностях подсчета населения Украины: "Реальной статистики того, сколько граждан Украины покинуло республику, сегодня нет. Семь миллионов эмигрировавших – это та цифра, которая считается в Киеве оптимальной и более правдивой. На Украине существует система "Аркан", которая фиксирует перемещение граждан через границу. Для получения наиболее полных данных о миграции, необходима также перепись населения, чтобы показать реальное число жителей Украины, однако она не проводилась с 2001 года".

Политолог также рассказал о причинах эмиграции украинского населения в другие страны: "Миграционные процессы определяются достаточно просто – если есть работа и рабочие места, если есть применение рабочим рукам, то люди остаются работать в стране. Если нет, то они уезжают. Сегодня в Европе по количеству оттока работоспособного населения лидерами является Украина и член Евросоюза Латвия. Люди ищут страну, где бы заработать больше. Поляки едут в Великобританию, Швецию, Данию и другие страны на заработки, а украинцы – в Польшу".

"Происходит вот такое замещение население, здесь ситуация обусловлена финансовыми моментами и готовностью людей работать за какую-то определенную сумму – граждане Украины, например, готовы работать за копейки в Польше", – заключил Бондаренко.

Украинцы все чаще покидают свою страну и переселяются в близлежащие государства. В Эстонии, Литве и Польше вопрос массового переселения мигрантов с Украины стоит наиболее остро, поскольку украинские работники занимают рабочие места местного населения.

По данным польской компании Progress Group, в Польше в группу всех временных работников входит более 54% украинцев. Если в 2017 году большинство составляли поляки (порядка 59%), то сегодня они представляют меньшинство на рынке временной работы.

В Литве украинцы являются самой большой общиной иностранцев, число которых за последний год увеличилось на 55%. В Эстонии рекордный приток украинцев был зафиксирован в 2018 году – более 12 тысяч человек. По данным Департамента миграции Литвы, в стране проживает около 17 тысяч граждан Украины.

Украинские гастарбайтеры находятся в приоритете в качестве наемных работников. 77% украинцев отправляются на сезонные заработки, 15% – на постоянную работу.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше десяти миллионов трудоспособных граждан Украины покинули страну, уехав на заработки за границу. Об этом в интервью телеканалу "NewsOne" рассказал депутат...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дня Воли не будет: Мингорисполком отказал организаторам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика