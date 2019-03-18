В Беларуси выросли ставки акцизов на топливо

В Беларуси повышены ставки акцизов на автомобильное топливо.

15 марта 2019 года Александр Лукашенко подписал указ № 102, в соответствии с которым в Беларуси установлены новые ставки акцизов на автомобильное топливо.

Ставки акцизов устанавливаются по 31 декабря 2019 года в размере:

475,08 рублей за 1 т –на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5;

292,59 рублей – на автомобильный бензин класса 5;

227,05 рублей за 1 т – на дизельное топливо, не соответствующее классу 5;

178,33 рублей за 1 т – на дизельное топливо класса 5;

108,42 рублей за 1 тыс. куб.м – на газ природный топливный компримированный, используемый в качестве автомобильного топлива.