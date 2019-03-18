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В Беларуси выросли ставки акцизов на топливо

19.03.2019 11:48 — Разное | БДГ  
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В Беларуси повышены ставки  акцизов на автомобильное топливо.

15 марта 2019 года Александр Лукашенко подписал указ № 102, в соответствии с которым в Беларуси установлены новые ставки акцизов на автомобильное топливо.

Ставки акцизов устанавливаются по 31 декабря 2019 года в размере:

  • 475,08 рублей за 1 т –на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5;
  • 292,59  рублей – на автомобильный бензин класса 5;
  • 227,05 рублей за 1 т – на дизельное топливо, не соответствующее классу 5;
  • 178,33 рублей за 1 т – на дизельное топливо класса 5;
  • 108,42 рублей за 1 тыс. куб.м – на газ природный топливный компримированный, используемый в качестве автомобильного топлива.

Указ вступает в силу после официального опубликования. Напомним, что с 21 февраля в стране были повышены цены на топливо: «Белнефтехим» сообщил, что и дальше будет придерживаться стратегии постепенных ценовых изменений. 

 
 
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В Беларуси повышены ставки  акцизов на автомобильное топливо.
 
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