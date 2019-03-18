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В Беларуси выросли ставки акцизов на топливо
В Беларуси повышены ставки акцизов на автомобильное топливо.
15 марта 2019 года Александр Лукашенко подписал
Ставки акцизов устанавливаются по 31 декабря 2019 года в размере:
Указ вступает в силу после официального опубликования. Напомним, что с 21 февраля в стране были
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В Беларуси повышены ставки акцизов на автомобильное топливо.
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