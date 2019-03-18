«Голый бетон - это и есть отделка». Как выглядит самое дешевое жилье в Швейцарии

На первый взгляд, квартиры этого нового дома, которые сдаются в аренду по самым низким ценам в Цюрихе, выглядят так, словно строители забыли закончить отделку. Но это преждевременные выводы — так было задумано архитекторами и дизайнерами бюро Gus Wüstemann Architects, которым поручили разработать доступное жилье с минимальным бюджетом. Как сообщает pragmatika.media , в итоге получилось самое дешевое жилье в Швейцарии.





Дом на Langgrütstrasse 107 расположен в зеленом поясе вокруг исторического центра Цюриха. Район Альбисриден застраивался в середине XX века по типичному для модернизма мастер-плану — линейно расположенные малоэтажные дома с огромными зелеными пространствами между ними. Новый городской план допускает уплотнение района, с оговоркой на соблюдение ряда условий. Новые здания должны быть компактными, соответствовать общему стилю и быть не выше окружающих домов, чтобы не перекрывать свет соседям. А сами квартиры должны соответствовать швейцарским высоким критериям качества — быть просторными и функциональными.





Следуя философии «архитектура для всех», проектировщики предложили построить на участке здание на 9 квартир, используя в качестве основного строительного и отделочного материала бетон. В результате им удалось реализовать поставленные задачи и вписаться в ограниченный бюджет. Секрет успеха — в ювелирной работе проектировщиков, мастерстве строителей и тщательном авторском надзоре за ходом строительных работ.





В доме — четыре двуспаленных квартиры площадью по 60 квадратных метра и пять трехспаленных, но тоже вполне скромных по метражу, всего по 95 квадратов.





На уровне улицы бетонный блок пронзают насквозь два проема, которые могут использоваться как общественное пространство. В распоряжении жильцов — большая открытая терраса на верхнем этаже, которую можно использовать для проведения вечеринок.





Комнаты кажутся огромными благодаря отсутствию визуальных границ, раздвижным панорамным окнам от пола до потолка, и скользящим по закрепленным на потолке рельсам межкомнатным дверям. Благодаря наливным бетонным полам в одном уровне создается впечатление непрерывного гибкого пространства.







Фото: Bruno Helbling

Вся электрическая проводка и сантехнические трубы встроены в стены, бытовая техника скрыта в нишах, а создание консолей и скамеек из архитектурного бетона, избавляет жильцов от необходимости загромождать комнаты мебелью.





Фрагментарное использование деревянных покрытий в спальнях и деревянные жалюзи на окнах привносят в интерьер теплую ноту. Используя разные виды опалубки архитекторы поиграли с текстурами бетонных стен.



Фото: Bruno Helbling





В то же время проектировщики оставили жильцам возможность самостоятельно декорировать комнаты по собственному вкусу. Если присмотреться, можно увидеть на потолках направляющие, которые можно использовать для того, чтобы повесить шторы или дополнительные осветительные приборы.



Фото: Bruno Helbling

Минималистичная и функциональная «бетонная коробка» — может стать универсальным холстом для творческой самореализации людей, которые здесь поселятся.



Фото: Bruno Helbling