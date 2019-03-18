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«Голый бетон - это и есть отделка». Как выглядит самое дешевое жилье в Швейцарии
На первый взгляд, квартиры этого нового дома, которые сдаются в аренду по самым низким ценам в Цюрихе, выглядят так, словно строители забыли закончить отделку. Но это преждевременные выводы — так было задумано архитекторами и дизайнерами
Дом на Langgrütstrasse 107 расположен в зеленом поясе вокруг исторического центра Цюриха. Район Альбисриден застраивался в середине XX века по типичному для модернизма мастер-плану — линейно расположенные малоэтажные дома с огромными зелеными пространствами между ними. Новый городской план допускает уплотнение района, с оговоркой на соблюдение ряда условий. Новые здания должны быть компактными, соответствовать общему стилю и быть не выше окружающих домов, чтобы не перекрывать свет соседям. А сами квартиры должны соответствовать швейцарским высоким критериям качества — быть просторными и функциональными.
Следуя философии «архитектура для всех», проектировщики предложили построить на участке здание на 9 квартир, используя в качестве основного строительного и отделочного материала бетон. В результате им удалось реализовать поставленные задачи и вписаться в ограниченный бюджет. Секрет успеха — в ювелирной работе проектировщиков, мастерстве строителей и тщательном авторском надзоре за ходом строительных работ.
В доме — четыре двуспаленных квартиры площадью по 60 квадратных метра и пять трехспаленных, но тоже вполне скромных по метражу, всего по 95 квадратов.
На уровне улицы бетонный блок пронзают насквозь два проема, которые могут использоваться как общественное пространство. В распоряжении жильцов — большая открытая терраса на верхнем этаже, которую можно использовать для проведения вечеринок.
Комнаты кажутся огромными благодаря отсутствию визуальных границ, раздвижным панорамным окнам от пола до потолка, и скользящим по закрепленным на потолке рельсам межкомнатным дверям. Благодаря наливным бетонным полам в одном уровне создается впечатление непрерывного гибкого пространства.
Вся электрическая проводка и сантехнические трубы встроены в стены, бытовая техника скрыта в нишах, а создание консолей и скамеек из архитектурного бетона, избавляет жильцов от необходимости загромождать комнаты мебелью.
Фрагментарное использование деревянных покрытий в спальнях и деревянные жалюзи на окнах привносят в интерьер теплую ноту. Используя разные виды опалубки архитекторы поиграли с текстурами бетонных стен.
Минималистичная и функциональная «бетонная коробка» — может стать универсальным холстом для творческой самореализации людей, которые здесь поселятся.
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Дома, которые сдаются в аренду по самым низким ценам в Цюрихе, выглядят так, словно строители забыли закончить отделку.
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