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В Бресте погиб водитель погрузчика
18 марта погиб 59-летний сотрудник одного из логистических предприятий Бреста, сообщил TUT.BY начальник областного управления Департамента госинспекции труда Виктор Супрунович.
Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи. Предварительно установлено, что около 10.00 водителя погрузчика смертельно травмировали рабочие механизмы спецтехники.
Следственный комитет по факту гибели мужчины назначил проверку. Кроме того, управление Департамента госинспекции труда проводит спецрасследование.
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Предварительно установлено, что около 10.00 водителя погрузчика смертельно травмировали рабочие механизмы спецтехники.
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