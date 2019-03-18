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В Бресте погиб водитель погрузчика

19.03.2019 11:39 — Разное | Tut.by  
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18 марта погиб 59-летний сотрудник одного из логистических предприятий Бреста, сообщил TUT.BY начальник областного управления Департамента госинспекции труда Виктор Супрунович.

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи. Предварительно установлено, что около 10.00 водителя погрузчика смертельно травмировали рабочие механизмы спецтехники.

Следственный комитет по факту гибели мужчины назначил проверку. Кроме того, управление Департамента госинспекции труда проводит спецрасследование.

 
Теги: Брест
 
 
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Предварительно установлено, что около 10.00 водителя погрузчика смертельно травмировали рабочие механизмы спецтехники.
 
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