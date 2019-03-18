Минске в торжественной обстановке названы победительницы XI Республиканского конкурса БСЖ «Женщина года-2018» - ими стали 40 представительниц прекрасной половины из всех областей страны. В числе победительниц в номинации «За лидерство и успешное руководство» пинчанка - генеральный директор ОАО «Полесье» Татьяна Лугина.



Руководитель Белорусского союза женщин, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина отметила на церемонии, что в числе номинантов на конкурс были представлены кандидатуры 200 белорусок, из которых выбрали 40 лучших из лучших. Все они достигли значительных успехов в различных сферах - будь то производство, сельское хозяйство, общественная работа, культура или спорт, а также материнство. «В единстве наша сила. Вместе мы можем все», - подчеркнула лидер женского движения. Марианна Щеткина также обратила внимание, что в этом году впервые победительницам конкурса вручается знак-символ «Васильковая жар-птица». Этот знак символизирует одухотворенный образ женщины, ее богатый внутренний мир, притяжение и теплоту, стремление в любых ситуациях добиваться высот.



Особо в этот день чествовали ветеранов Великой Отечественной войны. Эти женщины в годы войны сражались за независимость страны и испытали на себе все тяготы военного лихолетья. И сегодня они в активном строю принимают участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Марианна Щеткина вместе с ветеранами дали старт новой патриотической акции Белорусского союза женщин «Женское лицо Победы», которая приурочена к 75-летию освобождения Беларуси.



По информации БелТА