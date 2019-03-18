Жюри назвало имена трех новых комментаторов АБФФ-ТВ, четвертого выберут зрители. Голосуйте!

Белорусская федерация футбола завершила поиск талантов для работы в интернет-эфире на матчах чемпионата Беларуси и Кубка. Из восьми участников, попробовавших силы в озвучке четвертьфиналов Кубка страны в прямом эфире, независимые эксперты выбрали тройку сильнейших.



Фото носит иллюстративный характер

Победителями конкурса стали:

Данил Дыдко

Геннадий Соловей

Сергей Фаминский

Они завоевали место в пуле действующих комментаторов на сезон-2019.

Кроме того, еще одну вакансию организаторы конкурса выставляют на народное голосование.

Начиная с 12.00 вторника, 19 марта — и на протяжении недели (до 12.00 вторника, 26 марта) все любители футбола смогут высказать свое предпочтение полюбившемуся участнику проекта.

Победителю vox populi также будет предоставлен шанс закрепиться в постоянном составе комментаторов на сезон-2019.

Добавим, что на основании результатов голосования — если разрывы между соискателями окажутся невелики — организаторы могут предоставить wild-card еще одному участнику «Голоса футбола».

Однако эта опция будет актуальна только в случае высокой пользовательской активности среди зрителей.

Итак, смотрите на работу кандидатов ниже и голосуйте!

Илья Рокач

Илья Дышлевич

Сергей Мельник

Павел Быков

Владислав Рудаков

Голосуйте за понравившегося кандидата ниже.

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