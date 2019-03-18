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Жюри назвало имена трех новых комментаторов АБФФ-ТВ, четвертого выберут зрители. Голосуйте!
Белорусская федерация футбола завершила поиск талантов для работы в интернет-эфире на матчах чемпионата Беларуси и Кубка. Из восьми участников, попробовавших силы в озвучке четвертьфиналов Кубка страны в прямом эфире, независимые эксперты выбрали тройку сильнейших.
Победителями конкурса стали:
Данил Дыдко
Они завоевали место в пуле действующих комментаторов на сезон-2019.
Кроме того, еще одну вакансию организаторы конкурса выставляют на народное голосование.
Начиная с 12.00 вторника, 19 марта — и на протяжении недели (до 12.00 вторника, 26 марта) все любители футбола смогут высказать свое предпочтение полюбившемуся участнику проекта.
Победителю vox populi также будет предоставлен шанс закрепиться в постоянном составе комментаторов на сезон-2019.
Добавим, что на основании результатов голосования — если разрывы между соискателями окажутся невелики — организаторы могут предоставить wild-card еще одному участнику «Голоса футбола».
Однако эта опция будет актуальна только в случае высокой пользовательской активности среди зрителей.
Итак, смотрите на работу кандидатов ниже и голосуйте!
Илья Рокач
Илья Дышлевич
Сергей Мельник
Павел Быков
Владислав Рудаков
Голосуйте за понравившегося кандидата ниже.
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Белорусская федерация футбола завершила поиск талантов для работы в интернет-эфире на матчах чемпионата Беларуси и Кубка.
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