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Голосование за лучший банк в разгаре: вы сами решаете, кто победит!
По состоянию на начало этой недели пятерку лидеров возглавляет
Не исключено, что расклад может поменяться – причем не единожды! Напомним, подведение итогов премии состоится 25 апреля.
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Голосование за лучший банк в номинации laquo;Выбор пользователей портала Myfin.by raquo; премии laquo;Банк года ndash; 2018 raquo; в самом разгаре.
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