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Голосование за лучший банк в разгаре: вы сами решаете, кто победит!

19.03.2019 11:47 — Разное | Myfin  
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Голосование за лучший банк в разгаре: вы сами решаете, кто победит!
Голосование за лучший банк в разгаре: ваш голос решает все!

По состоянию на начало этой недели пятерку лидеров возглавляет Белинвестбанк. За ним с небольшим отрывом следуют Приорбанк, БПС-Сбербанк, Банк БелВЭБ, Беларусбанк.

Не исключено, что расклад может поменяться – причем не единожды! Напомним, подведение итогов премии состоится 25 апреля.

 
 
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Голосование за лучший банк в номинации laquo;Выбор пользователей портала Myfin.by raquo; премии laquo;Банк года ndash; 2018 raquo; в самом разгаре.
 
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