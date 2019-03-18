IT-Security Conference 2019: через неделю в Минске обсудят основные задачи и риски информационной безопасности



Конференция «Технологии защиты информации и информационная безопасность организаций»

Тема информационной безопасности остается одной из наиболее обсуждаемых и актуальных. Продолжением обсуждения проблемных вопросов и инициатив в этой сфере станет вторая «Неделя информационной безопасности». Центральным событием недели является конференция IT-SECURITY CONFERENCE 2019.

Общемировая практика – наличие стратегии развития в сфере информационной безопасности, и Беларусь уже сделала несколько важных шагов в этом направлении. В начале марта о пересмотре Концепции информационной безопасности объявил Александр Лукашенко. На совещании Президента Республики Беларусь с Советом Безопасности 12 марта 2019 года проект был рассмотрен главой государства и получил поддержку, об его утверждении уже было сообщение сегодня во второй половине дня 18 марта 2019 года.