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Минск и Москва должны учитывать процессы в рамках ЕАЭС при выработке предложений по реализации союзного договора – вице-премьер

19.03.2019 11:30 — Разное | Интерфакс  
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Белорусско-российская группа по интеграции должна учитывать происходящие процессы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при выработке предложений по реализации союзного договора, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

"Безусловно, при рассмотрении вопросов о ходе реализации положений Договора о создании Союзного государства учитываются интеграционные процессы на евразийском треке", - сказал И.Петришенко  в интервью газете "Звязда".

При этом он отметил, что на заседаниях высших органов Союзного государства уже принят ряд решений по развитию интеграции, прежде всего приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы.

"В настоящее время требуется консолидация усилий сторон, прежде всего в области правоприменительной практики и определении приоритетных сфер взаимодействия с целью обеспечения надлежащего исполнения заложенных в договоре и принятых в соответствии с ним международных обязательств", - добавил И.Петришенко.

Как сообщалось, на состоявшихся в декабре 2018 года белорусско-российских переговорах на уровне глав государств  было принято решение о создании совместной группы по выработке предложений о дальнейшем развитии интеграции двух стран. Белорусскую рабочую группу возглавил министр экономики Дмитрий Крутой, российскую - министр экономического развития Максим Орешкин.

 
 
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Белорусско-российская группа по интеграции должна учитывать происходящие процессы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при выработке предложений по...
 
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