Число белорусских интернет-магазинов за год выросло на 20%

По состоянию на начало текущего года в Торговом реестре зарегистрировано 19 400 интернет-магазинов, что на 20% больше, чем в январе 2018-го, рассказала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик.

"Товарооборот интернет-магазинов за период с 2010 по 2017 годы вырос более, чем в 30 раз и составил 3,4% в общем товарообороте (в мире - 7%)", - отметила И.Гаврильчик.

На первом месте среди категорий товаров, предлагаемых в интернет-магазинах, - товары для дома (18% от общего числа), на втором месте - бытовая техника и электроника (16%), на третьем - автомобильные товары (13%).

Более 20% продаж в интернете совершаются с мобильных телефонов. Покупатели из других стран стали совершать мобильные платежи с помощью карт на белорусских сайтах в 2,3 раза чаще. Больше всего иностранных покупателей - из России, Украины и Великобритании, сообщили в МАРТ.

Представитель ведомства отметила, что существует проблема с реализацией прав потребителей при совершении онлайн-покупок на интернет-сайтах, не зарегистрированных на территории Республики Беларусь, включая социальные сети. Имеются следующие риски: отсутствие связи с продавцом после оплаты товара, отсутствие возможности предъявить претензию, вернуть товар.

Начальник управления также рассказала о рисках интернет-потребителей в целом. Среди них:

Непоставка товара/неоказание услуги по оплаченному договору, нарушение сроков поставки товара/оказания услуги

Манипуляции с наличием товара по привлекательным ценам

Реализация некачественного товара/услуги или товара/услуги, не соответствующих описанию, введение в заблуждение относительно потребительских свойств

Сокрытие информации о продавце/исполнителе

Уклонение от рассмотрения законных требований потребителя, от возврата денежных средств и т.д.

Реализация товаров, запрещенных к продаже через интернет

В прошлом году МАРТ и городскими и районными исполкомами было рассмотрено 12 000 обращений потребителей. Вынесено 439 предписаний и составлено 1159 протоколов.