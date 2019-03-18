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Число белорусских интернет-магазинов за год выросло на 20%
По состоянию на начало текущего года в Торговом реестре зарегистрировано 19 400 интернет-магазинов, что на 20% больше, чем в январе 2018-го, рассказала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик.
"Товарооборот интернет-магазинов за период с 2010 по 2017 годы вырос более, чем в 30 раз и составил 3,4% в общем товарообороте (в мире - 7%)", - отметила И.Гаврильчик.
На первом месте среди категорий товаров, предлагаемых в интернет-магазинах, - товары для дома (18% от общего числа), на втором месте - бытовая техника и электроника (16%), на третьем - автомобильные товары (13%).
Более 20% продаж в интернете совершаются с мобильных телефонов. Покупатели из других стран стали совершать мобильные платежи с помощью карт на белорусских сайтах в 2,3 раза чаще. Больше всего иностранных покупателей - из России, Украины и Великобритании, сообщили в МАРТ.
Представитель ведомства отметила, что существует проблема с реализацией прав потребителей при совершении онлайн-покупок на интернет-сайтах, не зарегистрированных на территории Республики Беларусь, включая социальные сети. Имеются следующие риски: отсутствие связи с продавцом после оплаты товара, отсутствие возможности предъявить претензию, вернуть товар.
Начальник управления также рассказала о рисках интернет-потребителей в целом. Среди них:
В прошлом году МАРТ и городскими и районными исполкомами было рассмотрено 12 000 обращений потребителей. Вынесено 439 предписаний и составлено 1159 протоколов.
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По состоянию на начало текущего года в Торговом реестре зарегистрировано 19 400 интернет-магазинов, что на 20% больше, чем в январе 2018-го, рассказала начальник...
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