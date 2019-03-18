Минск рассчитывает на изменение нормативов распределения ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС с 2020 года

Беларусь рассчитывает на изменение нормативов распределения ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС с 2020 года, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

"Работа по пересчету нормативов распределения продолжается и, полагаю, завершится в 2019 году с установлением с 2020 года для нас норматива распределения сумм ввозных таможенных пошлин, отвечающего экономическим интересам страны", - сказал И.Петришенко в интервью газете "Звязда" .

По его словам, по всем вариантам предварительных расчетов нормативы распределения для Беларуси повышаются на 0,65-1,36 проц.пункта и снижаются для Армении, Кыргызстана, а по отдельным вариантам снижаются и для Казахстана и России. "В связи с этим наши партнеры настаивают на закреплении действующих нормативов на постоянной основе, но такое предложение, естественно, не поддерживается Беларусью", - заметил вице-премьер.

Он напомнил, что распределение ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов сначала Таможенного союза, а затем Евразийского экономического союза производится с 2010 года.

"С начала функционирования Евразийского экономического союза (2015 год) сальдо расчетов для Республики Беларусь стало отрицательным, что неоднократно доводилось до Евразийской экономической комиссии с предложением произвести пересчет действующих нормативов распределения", - заметил заместитель премьер-министра.

По информации И.Петришенко, для России также складывается отрицательное сальдо расчетов, а Армения, Казахстан и Кыргызстан имеют положительное сальдо и фактически получают дополнительные доходы за счет ввозных таможенных пошлин, часть которых должна зачисляться в бюджет Беларуси.

Текущие нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин устанавливают следующие пропорции: Армения - 1,22%, Беларусь - 4,56%, Казахстан - 7,055%, Кыргызстан - 1,9%, Россия - 85,265%.