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Называть ЕАЭС экономическим союзом сегодня можно только авансом – Петришенко

19.03.2019 10:53 — Разное | Интерфакс  
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Называть ЕАЭС экономическим союзом сегодня можно только авансом,  для исправления ситуации сторонам надо искать компромиссы и укреплять полномочия наднациональных органов, полагает заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

"Называть экономическим союзом наше интеграционное объединение сегодня можно только авансом. Пока мы де-факто находимся только на уровне зоны свободной торговли", - заявил И.Петришенко в интервью газете "Звязда".

Как констатировал вице-премьер, "невозможно строить общий рынок и одновременно сохранять на нем привилегированное положение национальных субъектов".  "Иначе это уже не тянет на общий рынок. Это просто торговля между странами", - заметил он.

Заместитель премьер-министра напомнил, что начиная интеграцию, стороны исходили из того, что готовы рассматривать товары и предприятия друг друга как свои собственные в каждой из стран. Однако, продолжил вице-премьер, пока такого нет. "Выигрывают от этого, как ни парадоксально, третьи страны, и мы все больше торгуем друг с другом в союзе не товарами собственного производства, а товарами третьих стран. Если в 2011 году их доля во взаимной торговле государств-членов составляла всего 3,4%, то в 2016 году — уже 8,4%, в 2,5 раза больше", - заметил И.Петришенко.

"У нас нет нефти и газа. Чтобы покупать их в странах-производителях союза, мы должны продавать туда промышленные и сельскохозяйственные товары. А нефтегазовые страны нам говорят: мы должны поддерживать развитие своего производителя, мы не хотим оставаться с такой структурой экономики. Логика в этом есть. Но надо искать компромиссы, надо искать взаимоприемлемые решения, иначе союз не состоится в экономическом смысле", - подчеркнул вице-премьер.

Он обратил внимание на то, что в этих вопросах Минск почти не слышит "авторитетного голоса нашего наднационального органа, Евразийской экономической комиссии". "Все чаще она предпочитает предоставить сторонам спора самим договариваться между собой. Это ярко проявилось при последнем рассмотрении ограничительных мер российской стороны в отношении белорусской молочной продукции", - полагает заместитель премьер-министра.

Кроме того, по его словам, все чаще слышится критика национального бизнеса по поводу нормотворческой активности ЕЭК. "Складывается впечатление, что пока мы на национальном уровне озабочены либерализацией и улучшением бизнес-климата, в рамках ЕАЭС вводятся все новые регуляторные меры, создающие для бизнеса дополнительную административную нагрузку", - заявил И.Петришенко.

"Сейчас, помимо существующих средств контроля товарооборота, на повестке создание систем прослеживаемости, маркировки, транзита с использованием спутникового слежения. Основной аргумент — их хочет ввести самая крупная страна союза. Если она их введет в одностороннем порядке, у нас не будет общих рынков", -  сказал он.

"Но давайте мы хотя бы будем советоваться с бизнесом в отношении предлагаемых мер, подвергнем их оценке регулирующего воздействия, как это следует из Договора о ЕАЭС", - добавил заместитель премьер-министра, напомнив, что именно это настойчиво предлагает белорусская сторона.

"Вместо решения злободневных проблем производства и торговли нас настойчиво зовут в светлое будущее. В сотрудничество в космической сфере, в атомной сфере, в цифровую повестку. Нельзя, чтобы новые лозунги и новые сферы камуфлировали отсутствие прогресса в тех, о которых, вроде бы, давно принципиально договорились. Но, к сожалению, не выполняем на должном уровне", - отметил он.

Как полагает И.Петришенко, "необходимо адекватно отреагировать на те проблемы, которые "вылезли" за время функционирования союза, и поправить нашу правовую базу с тем, чтобы за нарушения обязательств в рамках ЕАЭС государства-члены несли реальную, материальную ответственность, как это предусмотрено у наших западных соседей в Европейском союзе".

"Необходимо укреплять полномочия наднациональных органов, чтобы у них были механизмы принуждения государств-членов к выполнению своих обязательств", - добавил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Называть ЕАЭС экономическим союзом сегодня можно только авансом,  для исправления ситуации сторонам надо искать компромиссы и укреплять полномочия...
 
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