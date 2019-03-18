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Заседание молодежного парламента с безопасностью

19.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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16 марта на базе мини-центра безопасности Дзержинского района состоялось заседание Совета Детского районного парламента для лидеров района.

Спасатели постоянно совершенствуют формы обучения правилам безопасности подрастающего поколения. Так 16 марта на базе мини-центра безопасности Дзержинского района состоялось заседание Совета Детского районного парламента для лидеров района.

Активисты всех учреждений с большим удовольствием посетили мини-центр безопасности, где смогли осудить все насущные вопросы, касающиеся всех молодежных объединений, которые действуют в учреждениях. Самым актуальным и популярным конечно стало движение спасателей-пожарных.

Ребята интересовались предстоящими мероприятиями и конкурсами, проводимыми под эгидой БМООСП: КВН, спасание на водах и плавание способом брасс, хит безопасности, пожарно-спасательный спорт и многими другими.

Конечно, не обошлось данное мероприятие и без повторения правил пожарной безопасности. В непринужденной обстановке ребята повторили правила безопасности и освоили новую информацию. С помощью инновационных технологий смогли окунуться в атмосферу реальной опасности, вспомнить важные и нужные номера служб спасения, и что делать, если беда все-таки произошла.

Такие встречи очень полезны, считают спасатели, ведь в них можно услышать обратную связь от подрастающего поколения, узнать, что интересует больше и что хотелось бы им попробовать и в каких направлениях деятельности реализовать свои таланты.





 
 
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16 марта на базе мини-центра безопасности Дзержинского района состоялось заседание Совета Детского районного парламента для лидеров района. ...
 
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