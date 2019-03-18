Курсы валют и криптовалют на сегодня

Во вторник 19 марта на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль продолжил укрепляться к доллару и евро. Рубль РФ поднялся до месячного максимума, биткойн +3.29.

Курс доллара снизился на 0,0044 рубля до 2,1094 BYN/USD. Курс американской валюты снижается уже шестые торги подряд и достиг минимума за 116 дней.

Курс евро просел на 0,0036 рубля до 2,3949 BYN/EUR. Это минимальное значение за 204 дня (более шести месяцев).

Курс российского рубля вырос на 0,0064 рубля до 3,2769 BYN/100 RUB и преодолел месячный максимум.

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