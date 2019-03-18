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Скончался известный кинорежиссер Марлен Хуциев

19.03.2019 11:59 — Разное | Ежедневник  
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Скончался известный кинорежиссер Марлен Хуциев

Великий советский режиссер Марлен Хуциев скончался на 94-м году жизни в одной из московских клиник.

Народный артист СССР, классик советского кинематографа Марлен Хуциев умер в Москве в возрасте 93 лет утром 19 марта, об этом сообщил официальный представитель Союза кинематографистов России Татьяна Немчинская, передает ТАСС.

Хуциев был доставлен в больницу с желудочно-кишечным кровотечением 16 марта, после чего находился в отделении реанимации. Несмотря на усилия врачей, спасти режиссера не удалось.

Марлен Хуциев снял такие популярные фильмы, как «Весна на Заречной улице», «Июльский дождь», «Был месяц май» и др.

 
 
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Великий советский режиссер Марлен Хуциев скончался на 94-м году жизни в одной из московских клиник.
 
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