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Скончался известный кинорежиссер Марлен Хуциев
19.03.2019 11:59 — Разное | Ежедневник
Великий советский режиссер Марлен Хуциев скончался на 94-м году жизни в одной из московских клиник.
Народный артист СССР, классик советского кинематографа Марлен Хуциев умер в Москве в возрасте 93 лет утром 19 марта, об этом сообщил официальный представитель Союза кинематографистов России Татьяна Немчинская, передает ТАСС.
Хуциев был доставлен в больницу с желудочно-кишечным кровотечением 16 марта, после чего находился в отделении реанимации. Несмотря на усилия врачей, спасти режиссера не удалось.
Марлен Хуциев снял такие популярные фильмы, как «Весна на Заречной улице», «Июльский дождь», «Был месяц май» и др.
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Великий советский режиссер Марлен Хуциев скончался на 94-м году жизни в одной из московских клиник.
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