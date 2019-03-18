ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Не наступайте на те же грабли». Тренеры признаются, какие ошибки делали, когда были новичками

19.03.2019 12:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

GO.TUT.BY поговорил с персональными тренерами и узнал о том, какие ошибки они допускали, когда сами были новичками в зале.

«Заработал межпозвоночную грыжу»


Фото: из личного архива

Персональный тренер Денис Гордейчик по своему опыту знает: важно довериться тренеру, который поставит правильную технику и будет правильно дозировать нагрузку. Спортсмен рассказывает, что заработал свою первую травму в 17 лет, когда увлекался легкой атлетикой. В тренировочную программу входили и занятия в тренажерном зале, где нужно было выполнять жимы, приседания и рывки.

— В результате я получил межпозвоночную грыжу в последнем поясничном позвонке, и на этом мой спорт был окончен. Год беспокоили сильные боли в спине, болела нога и порой немела левая часть тела, — рассказывает молодой человек.

Через три года спортсмен решил все же снова пойти в тренажерный зал, в этот раз уже исправить былую ошибку.

— Я укреплял мышцы кора, а тренировки были направлены на освоение техники с малыми весами. Спустя которое время боли в спине пропали, и у меня получилось полноценно тренироваться в тренажерном зале без дискомфорта в поясничном отделе и даже успешно выступить на турнирах по бодибилдингу.

«Увеличивал веса, а техника хромала»


Фото: из личного архива

Не обошелся без травм и персональный тренер Дмитрий Жук.

— В 14 лет я первый раз пришел в тренажерный зал, который находился при моем футбольном клубе. Из оборудования там была штанга, несколько гантелей и пару старых тренажеров. Когда я начинал, никаких роликов в интернете еще не было, да и интернет только начинал развиваться, поэтому с техникой приходилось разбираться самому, — рассказывает спортсмен.

Молодой человек скачивал материалы на компьютер, перечитывал информацию по нескольку раз и шел практиковать в тренажерный зал.

— Конечно, теперь понимаю, что многое делалось неверно, но подсказать было некому. Начало болеть плечо. Я увеличивал веса, а техника "хромала".

Когда стало невыносимо тренироваться, молодой человек отправился на МРТ. Лечение заняло полгода. Чтобы исправить свои ошибки, молодой человек записался на курсы персонального тренера.

— Я шел туда только для того, чтобы освоить технику, тренером становиться не собирался. Обучение дало мне понимание того, что было допущено много ошибок. Но, в любом случае, это опыт.

Хорошим опытом спортсмен также считает и подготовку к соревнованиям по бодибилдингу. Диета, по словам Дмитрия, далась ему достаточно легко и без срывов. Однако ограничения в еде в течение нескольких месяцев дали о себе знать.

— Не сорваться после выступления оказалось выше моих сил. И только теперь я понял: чтобы не сойти с дистанции и все время быть в отличной форме, нужно просто разнообразно и полезно питаться. Потому что нет людей, которые на диете несколько лет. Если это так — человек рано или поздно сорвется.

«Я сидела на безуглеводной диете»


Фото: из личного архива

С ошибками в питании столкнулась и абсолютная чемпионка Беларуси по бодифитнесу Инесса Копылец.

— В моей практике ошибкой было то, что я сидела на безуглеводной диете. У меня не осталось энергии ни тренироваться, ни даже просто ходить по улице.

Задачей спортсменки на тот момент было сбросить вес. Девушка смогла похудеть до определенного порога, а дальше вес остановился.

— И я не понимала, почему килограммы не уходят. Вроде бы я не ем, а все на месте. Но наш организм привыкает к той еде, которую мы выбираем, и уже даже без углеводов. Вот это было неграмотно! Нужно употреблять достаточное количество белков, жиров и углеводов, — поясняет девушка.

Инесса признается, что на первых своих подготовках к соревнованиям полностью убирала из рациона жиры. Как результат — резкий набор веса после турниров. Однако, отмечает спортсменка, обошлось без последствий. Такой просчет не привел к гормональному сбою.

— Теперь я понимаю, что это была большая ошибка. Чудом все хорошо. Поэтому если работать над формой, то планомерно и постепенно. Мы должны плавно урезать калории и плавно их повышать.

«Боролась с последствиями полтора года»


Фото: из личного архива

Питание стало камнем преткновения и для персонального тренера Анастасии Довнарович

— Не то что бы я понятия не имела, как, что и когда есть. На тот момент меня очень сильно волновал вопрос «сухости» — и я начала играться с соотношением нутриентов. И доигралась.

Спортсменка выбрала стратегию для рельефа: урезать углеводы, но компенсировать их потерю растительными жирами. И один раз в неделю делать «читдэй» — «разгрузочный» день, когда можно есть все, что захочешь.

— О здоровье я тогда не подумала. После отказа от углеводов у меня снизилась активность щитовидной железы. Негативно повлияли и «американские горки» моих однодневных углеводных загрузок.

В плане формы цель была достигнута. Анастасия была довольна ей на 100%. Проблема же показала себя лишь спустя 3−4 месяца.

— Симптомами моей ошибки были резкие перепады настроения, постоянная усталость, угнетенное состояние. А после возращения к обычному режиму питания — перед и во время критических дней и вовсе сильная отечность вплоть до плюс 5 килограммов, — делится Анастасией

Ценой сухого и красивого тела оказались проблемы со щитовидной железой. С последствиями гормонального сбоя девушка боролась на протяжении полутора лет.

— Я до сих пор нахожусь на заместительной гормональной терапии. Но теперь я придерживаюсь сбалансированного питания в соответствии с поставленными задачами. Поэтому советую тренироваться с умом, огладываться на опыт коллег по цеху и не наступать на те же грабли.

«Оказалась на операционном столе»


Фото: из личного архива

Свой спортивный путь персональный тренер Полина Ширвель начинала с танцев. Ошибки, по словам девушки, тогда совершали по не знанию. В питании было большое количество быстрых углеводов. А о спортивных добавках и вовсе не шло речи.

— Поддержки изнутри не было никакой, поэтому «летели» связки, суставы. Ты получал травму, немного ее залечивал и шел тренироваться дальше. Сейчас я могу предсказывать погоду по своим суставам и связкам, — смеется Полина.

И все же после серьезной травмы поясницы девушке пришлось оставить танцы и прийти в тренажерный зал, чтобы закачивать мышцы спины. Но и там девушку ждала неудача.

— Я была с тренажерным залом на «ты», но все же из-за не совсем правильного подхода тренера попала в больницу. На почве большой нагрузки на женский организм, которую нельзя было давать во время критических дней, я оказалась на операционном столе.

Полина анализирует ситуацию: тренер был мужчина и попросту не учитывал особенности женского организма, не разговаривал с ней на такие темы.

— После этого случая я несколько месяцев вообще не приходила в зал. Позади — длительная реабилитация с гормональными препаратами, я набрала лишний вес. Мне было морально тяжело начать снова тренироваться, потому что каждая тренировка с оглядкой на прошлое, вдруг, не дай бог, произойдет то же.

И все же девушке удалось перебороть свой страх, восстановиться и вернуть былую форму.

— Я просто поняла, что нужно развиваться самой. Я на своем опыте ощутила, что нельзя просто прочитать две книжки, окончить одни курсы и считать себя гуру тренажерного зала. Потому что каждый организм индивидуален, все мы абсолютно разные. И теперь, каждый раз тренируясь, я понимаю, что нужно прислушиваться к своему организму и чувствовать себя.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
GO.TUT.BY поговорил с персональными тренерами и узнал о том, какие ошибки они допускали, когда сами были новичками в зале.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы постараемся здесь показать своё искусство»: в Минске начались гуляния, посвящённые Навруз-Байраму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика