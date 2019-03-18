«Не наступайте на те же грабли». Тренеры признаются, какие ошибки делали, когда были новичками

GO.TUT.BY поговорил с персональными тренерами и узнал о том, какие ошибки они допускали, когда сами были новичками в зале.

«Заработал межпозвоночную грыжу»



Фото: из личного архива

Персональный тренер Денис Гордейчик по своему опыту знает: важно довериться тренеру, который поставит правильную технику и будет правильно дозировать нагрузку. Спортсмен рассказывает, что заработал свою первую травму в 17 лет, когда увлекался легкой атлетикой. В тренировочную программу входили и занятия в тренажерном зале, где нужно было выполнять жимы, приседания и рывки.

— В результате я получил межпозвоночную грыжу в последнем поясничном позвонке, и на этом мой спорт был окончен. Год беспокоили сильные боли в спине, болела нога и порой немела левая часть тела, — рассказывает молодой человек.

Через три года спортсмен решил все же снова пойти в тренажерный зал, в этот раз уже исправить былую ошибку.

— Я укреплял мышцы кора, а тренировки были направлены на освоение техники с малыми весами. Спустя которое время боли в спине пропали, и у меня получилось полноценно тренироваться в тренажерном зале без дискомфорта в поясничном отделе и даже успешно выступить на турнирах по бодибилдингу.

«Увеличивал веса, а техника хромала»



Фото: из личного архива

Не обошелся без травм и персональный тренер Дмитрий Жук.

— В 14 лет я первый раз пришел в тренажерный зал, который находился при моем футбольном клубе. Из оборудования там была штанга, несколько гантелей и пару старых тренажеров. Когда я начинал, никаких роликов в интернете еще не было, да и интернет только начинал развиваться, поэтому с техникой приходилось разбираться самому, — рассказывает спортсмен.

Молодой человек скачивал материалы на компьютер, перечитывал информацию по нескольку раз и шел практиковать в тренажерный зал.

— Конечно, теперь понимаю, что многое делалось неверно, но подсказать было некому. Начало болеть плечо. Я увеличивал веса, а техника "хромала".

Когда стало невыносимо тренироваться, молодой человек отправился на МРТ. Лечение заняло полгода. Чтобы исправить свои ошибки, молодой человек записался на курсы персонального тренера.

— Я шел туда только для того, чтобы освоить технику, тренером становиться не собирался. Обучение дало мне понимание того, что было допущено много ошибок. Но, в любом случае, это опыт.

Хорошим опытом спортсмен также считает и подготовку к соревнованиям по бодибилдингу. Диета, по словам Дмитрия, далась ему достаточно легко и без срывов. Однако ограничения в еде в течение нескольких месяцев дали о себе знать.

— Не сорваться после выступления оказалось выше моих сил. И только теперь я понял: чтобы не сойти с дистанции и все время быть в отличной форме, нужно просто разнообразно и полезно питаться. Потому что нет людей, которые на диете несколько лет. Если это так — человек рано или поздно сорвется.

«Я сидела на безуглеводной диете»



Фото: из личного архива

С ошибками в питании столкнулась и абсолютная чемпионка Беларуси по бодифитнесу Инесса Копылец.

— В моей практике ошибкой было то, что я сидела на безуглеводной диете. У меня не осталось энергии ни тренироваться, ни даже просто ходить по улице.

Задачей спортсменки на тот момент было сбросить вес. Девушка смогла похудеть до определенного порога, а дальше вес остановился.

— И я не понимала, почему килограммы не уходят. Вроде бы я не ем, а все на месте. Но наш организм привыкает к той еде, которую мы выбираем, и уже даже без углеводов. Вот это было неграмотно! Нужно употреблять достаточное количество белков, жиров и углеводов, — поясняет девушка.

Инесса признается, что на первых своих подготовках к соревнованиям полностью убирала из рациона жиры. Как результат — резкий набор веса после турниров. Однако, отмечает спортсменка, обошлось без последствий. Такой просчет не привел к гормональному сбою.

— Теперь я понимаю, что это была большая ошибка. Чудом все хорошо. Поэтому если работать над формой, то планомерно и постепенно. Мы должны плавно урезать калории и плавно их повышать.

«Боролась с последствиями полтора года»



Фото: из личного архива

Питание стало камнем преткновения и для персонального тренера Анастасии Довнарович.

— Не то что бы я понятия не имела, как, что и когда есть. На тот момент меня очень сильно волновал вопрос «сухости» — и я начала играться с соотношением нутриентов. И доигралась.

Спортсменка выбрала стратегию для рельефа: урезать углеводы, но компенсировать их потерю растительными жирами. И один раз в неделю делать «читдэй» — «разгрузочный» день, когда можно есть все, что захочешь.

— О здоровье я тогда не подумала. После отказа от углеводов у меня снизилась активность щитовидной железы. Негативно повлияли и «американские горки» моих однодневных углеводных загрузок.

В плане формы цель была достигнута. Анастасия была довольна ей на 100%. Проблема же показала себя лишь спустя 3−4 месяца.

— Симптомами моей ошибки были резкие перепады настроения, постоянная усталость, угнетенное состояние. А после возращения к обычному режиму питания — перед и во время критических дней и вовсе сильная отечность вплоть до плюс 5 килограммов, — делится Анастасией

Ценой сухого и красивого тела оказались проблемы со щитовидной железой. С последствиями гормонального сбоя девушка боролась на протяжении полутора лет.

— Я до сих пор нахожусь на заместительной гормональной терапии. Но теперь я придерживаюсь сбалансированного питания в соответствии с поставленными задачами. Поэтому советую тренироваться с умом, огладываться на опыт коллег по цеху и не наступать на те же грабли.

«Оказалась на операционном столе»



Фото: из личного архива

Свой спортивный путь персональный тренер Полина Ширвель начинала с танцев. Ошибки, по словам девушки, тогда совершали по не знанию. В питании было большое количество быстрых углеводов. А о спортивных добавках и вовсе не шло речи.

— Поддержки изнутри не было никакой, поэтому «летели» связки, суставы. Ты получал травму, немного ее залечивал и шел тренироваться дальше. Сейчас я могу предсказывать погоду по своим суставам и связкам, — смеется Полина.

И все же после серьезной травмы поясницы девушке пришлось оставить танцы и прийти в тренажерный зал, чтобы закачивать мышцы спины. Но и там девушку ждала неудача.

— Я была с тренажерным залом на «ты», но все же из-за не совсем правильного подхода тренера попала в больницу. На почве большой нагрузки на женский организм, которую нельзя было давать во время критических дней, я оказалась на операционном столе.

Полина анализирует ситуацию: тренер был мужчина и попросту не учитывал особенности женского организма, не разговаривал с ней на такие темы.

— После этого случая я несколько месяцев вообще не приходила в зал. Позади — длительная реабилитация с гормональными препаратами, я набрала лишний вес. Мне было морально тяжело начать снова тренироваться, потому что каждая тренировка с оглядкой на прошлое, вдруг, не дай бог, произойдет то же.

И все же девушке удалось перебороть свой страх, восстановиться и вернуть былую форму.

— Я просто поняла, что нужно развиваться самой. Я на своем опыте ощутила, что нельзя просто прочитать две книжки, окончить одни курсы и считать себя гуру тренажерного зала. Потому что каждый организм индивидуален, все мы абсолютно разные. И теперь, каждый раз тренируясь, я понимаю, что нужно прислушиваться к своему организму и чувствовать себя.