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Социальные льготы, права и гарантии, имеющиеся у сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь
19.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Климовичский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь предлагает Вам сделать достойный выбор профессии – служба в органах внутренних дел.
Департамент охраны МВД Республики Беларусь проводит набор кандидатов на службу в органы внутренних дел в возрасте до 25 лет, прошедших срочную военную службу в рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь и способных по своим моральным и деловым качествам, состоянию здоровья, уровню образования выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел.
Прием на службу граждан Республики Беларусь осуществляется на основании «Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь», утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 15 марта 2012 года №133.
Личный состав подразделений Департамента охраны МВД Республики Беларусь несет службу по охране общественного порядка, личной и государственной собственности, предупреждению преступлений и своевременному их раскрытию, обеспечению безопасности людей, защите прав и законных интересов граждан.
Социальные гарантии и компенсации, предоставляемые сотрудникам органов внутренних дел:
Необходимую информацию можно получить по телефону 802244-51648 или по адресу: г.Климовичи, ул. Николаева, 6
Выбирая службу в Департаменте охраны, Вы выбираете уверенность в завтрашнем дне!
Виталий Евдокимов,
начальник Климовичского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь
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Социальные льготы, права и гарантии, имеющиеся у сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь
Климовичский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь предлагает Вам сделать достойный выбор профессии – служба в органах внутренних дел. Департамент...
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