Социальные льготы, права и гарантии, имеющиеся у сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь  

Климовичский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь предлагает Вам сделать достойный выбор профессии – служба в органах внутренних дел.

Департамент охраны МВД Республики Беларусь проводит набор кандидатов на службу в органы внутренних дел в возрасте до 25 лет, прошедших срочную военную службу в рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь и способных по своим моральным и деловым качествам, состоянию здоровья, уровню образования выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел.

Прием на службу граждан Республики Беларусь осуществляется на основании «Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь», утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 15 марта 2012 года №133.

Личный состав подразделений Департамента охраны МВД Республики Беларусь несет службу по охране общественного порядка, личной и государственной собственности, предупреждению преступлений и своевременному их раскрытию, обеспечению безопасности людей, защите прав и законных интересов граждан.

Социальные гарантии и компенсации, предоставляемые сотрудникам органов внутренних дел:

Обязательное государственное страхование, согласно ст.40 Закона Республики Беларусь от 17.07.2007 №263-З «Об органах внутренних дел Республики Беларусь»;

Пенсионное обеспечение, медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение и оздоровление, согласно ст.41 Закона Республики Беларусь от 17.07.2007 №263-З «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», Закона Республики Беларусь от 17.12.1992 № 2050 ХII «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований»;

Выплата единовременного денежного вознаграждения при заключении второго (последующих) контракта либо продлении контракта на новый срок в следующих размерах: 10 базовых окладов — для заключивших (продливших) контракт от 3 до 5 лет; 35 базовых окладов — для заключивших (продливших) контракт на 5 лет, согласно пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 17.08.2015 №355 «О мерах стимулирования военнослужащих и сотрудников военизированных организаций»

Отпуск с сохранением денежного довольствия в связи с получением среднего специального, высшего образования в заочной форме обучения, согласно пунктов 124 и 147 Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 15.03.2012 №133;

Обеспечение форменным обмундированием, а также другие гарантии и компенсации согласно законодательству.

Необходимую информацию можно получить по телефону 802244-51648 или по адресу: г.Климовичи, ул. Николаева, 6

Выбирая службу в Департаменте охраны, Вы выбираете уверенность в завтрашнем дне!

Виталий Евдокимов,

начальник Климовичского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь