22 марта на прямой линии «Гомельскай праўды» Владимир БОРТНОВСКИЙ

На прямой линии «Гомельскай праўды» — заведующий кафедрой общей гигиены, экологии и радиационной медицины Гомельского медуниверситета.

Как метеозависимость влияет на наше здоровье?

Связан ли наш организм с природными явлениями, в том числе лунными циклами?

Что такое медицинский метеопрогноз?

Эти и другие вопросы можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды». Гость редакции — заведующий кафедрой общей гигиены, экологии и радиационной медицины Гомельского медуниверситета, член-корреспондент Российской академии естественных наук Владимир Николаевич БОРТНОВСКИЙ.

Звоните в пятницу, 22 марта, с 11.00 до 12.00 по телефону 8 (0232) 33-26-89. Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».