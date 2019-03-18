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22 марта на прямой линии «Гомельскай праўды» Владимир БОРТНОВСКИЙ

19.03.2019 — Разное | Газета Авангард  
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На прямой линии «Гомельскай праўды» — заведующий кафедрой общей гигиены, экологии и радиационной медицины Гомельского медуниверситета.

  • Как метеозависимость влияет на наше здоровье?
  • Связан ли наш организм с природными явлениями, в том числе лунными циклами?
  • Что такое медицинский метеопрогноз?

Эти и другие вопросы можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды». Гость редакции — заведующий кафедрой общей гигиены, экологии и радиационной медицины Гомельского медуниверситета, член-корреспондент Российской академии естественных наук Владимир Николаевич БОРТНОВСКИЙ.

Звоните в пятницу, 22 марта, с 11.00 до 12.00 по телефону 8 (0232) 33-26-89.  Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».

 

 
 
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На прямой линии "Гомельскай праўды" — заведующий кафедрой общей гигиены, экологии и радиационной медицины Гомельского медуниверситета. Как...
 
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